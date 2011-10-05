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  • Progettato per il comfort
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Fuori produzione

Philips AventTiralatte elettronico singolo

SCF302/13

4.2
| (18) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto
Progettato per il comfort
Il tiralatte elettronico da viaggio Philips Avent senza BPA è dotato di memoria elettronica che mantiene il ritmo di suzione più adatto a te.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Tiralatte elettronico ispirato alla natura

Progettato per il comfort

  • Set Allattamento Vita Attiva

Tramite presa di corrente, alimentazione a batteria e manuale

Tramite presa di corrente, alimentazione a batteria e manuale

Oltre all'alimentazione tramite presa di corrente, il tiralatte elettronico singolo può essere utilizzato a batteria o come tiralatte manuale, per una flessibilità totale.

Flusso di latte continuo tramite il vuoto che simula la suzione

La creazione di un vuoto che simula la suzione del bimbo permette di ottenere un flusso di latte continuo con meno fatica.

Memorizza il ritmo di suzione

Memorizza il ritmo di suzione

Il cervello elettronico memorizza il ritmo di suzione scelto da te e, premendo semplicemente un tasto, lo mantiene automaticamente.

Specifiche tecniche

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4.2

su 5

18

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

05/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product!

Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Sì, consiglio questo prodotto

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30/11/2010

United Kingdom

United Kingdom

Electric Pump

The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF302/01 Single Electronic Breast Pump

Sì, consiglio questo prodotto

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15/04/2010

France

France

le top sans douleur

ma fille a 3 semaines c'étai un tt petit poids et elle devait grossir rapidement donc je devais la gaver un peu plus et tirer mon lait à chaque tetee pour lui donner un complement biberon chaque fois j'ai essayé le tire lait "grande surface " que j'ai vite abandonné tellement il me faisait mal c'est mon mari qui m'a offert le tire lait avent car il a vu que je souffrai bcp et que je desirai arreter d'allaiter ce produit est miraculeux plus aucune douleur l'aspiration est douce elle reproduit la succion d'un bebe j'ai pu tirer deux fois plus de lait en deux fois moins de temps et aujourd'hui ma puce est sortie du stade critique elle a repris du poids et je le doit en partie à ce produit le plus étant la memoire electronique qui nous evite d'appuyer constament la batterie est tres pratique surtout en voiture et cela me permet egalement de pouvoir bouger tout en tirant le lait le seul point negatif est qu'il n'y a qu'un seul biberon dedant merci avent......!!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF302/01 Tire-lait électronique unique

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Questa revisione è stata effettuata per SCF302/01 Tire-lait électronique unique

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 