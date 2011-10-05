ma fille a 3 semaines c'étai un tt petit poids et elle devait grossir rapidement donc je devais la gaver un peu plus et tirer mon lait à chaque tetee pour lui donner un complement biberon chaque fois j'ai essayé le tire lait "grande surface " que j'ai vite abandonné tellement il me faisait mal c'est mon mari qui m'a offert le tire lait avent car il a vu que je souffrai bcp et que je desirai arreter d'allaiter ce produit est miraculeux plus aucune douleur l'aspiration est douce elle reproduit la succion d'un bebe j'ai pu tirer deux fois plus de lait en deux fois moins de temps et aujourd'hui ma puce est sortie du stade critique elle a repris du poids et je le doit en partie à ce produit le plus étant la memoire electronique qui nous evite d'appuyer constament la batterie est tres pratique surtout en voiture et cela me permet egalement de pouvoir bouger tout en tirant le lait le seul point negatif est qu'il n'y a qu'un seul biberon dedant merci avent......!!!