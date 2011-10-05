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Fuori produzione
Set Allattamento Vita Attiva
Oltre all'alimentazione tramite presa di corrente, il tiralatte elettronico singolo può essere utilizzato a batteria o come tiralatte manuale, per una flessibilità totale.
La creazione di un vuoto che simula la suzione del bimbo permette di ottenere un flusso di latte continuo con meno fatica.
Il cervello elettronico memorizza il ritmo di suzione scelto da te e, premendo semplicemente un tasto, lo mantiene automaticamente.
4.2
su 5
18
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Louis123
05/10/2011
United Kingdom
Good product!
Good product. Very well designed enabling cleaning and ease of use.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Sì, consiglio questo prodotto
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bean
30/11/2010
United Kingdom
Electric Pump
The pump was easy to put together & use. Not surprisingly it took me a couple of goes to get the hang of it but once I did it has worked really well. I must mention that it is very comfortable to use. I would highly recommend this product to anyone.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF302/01 Single Electronic Breast Pump
Sì, consiglio questo prodotto
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macaron
15/04/2010
France
le top sans douleur
ma fille a 3 semaines c'étai un tt petit poids et elle devait grossir rapidement donc je devais la gaver un peu plus et tirer mon lait à chaque tetee pour lui donner un complement biberon chaque fois j'ai essayé le tire lait "grande surface " que j'ai vite abandonné tellement il me faisait mal c'est mon mari qui m'a offert le tire lait avent car il a vu que je souffrai bcp et que je desirai arreter d'allaiter ce produit est miraculeux plus aucune douleur l'aspiration est douce elle reproduit la succion d'un bebe j'ai pu tirer deux fois plus de lait en deux fois moins de temps et aujourd'hui ma puce est sortie du stade critique elle a repris du poids et je le doit en partie à ce produit le plus étant la memoire electronique qui nous evite d'appuyer constament la batterie est tres pratique surtout en voiture et cela me permet egalement de pouvoir bouger tout en tirant le lait le seul point negatif est qu'il n'y a qu'un seul biberon dedant merci avent......!!!
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Questa revisione è stata effettuata per SCF302/01 Tire-lait électronique unique
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.