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Philips AventParacapezzoli

SCF156/01

4.7
| (6) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Aiuta ad allattare a lungo
Paracapezzoli Philips Avent SCF156/01 in silicone, morbido, inodore e insapore che protegge i capezzoli irritati o screpolati durante l'allattamento.&lt;br>E' un dispositivo medico CE. Autorizzazione ministeriale del XX/XX/XXXX.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

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Accessori per allattamento al seno per proteggere i capezzoli indolenziti

Aiuta ad allattare a lungo

  • Medio (21 mm)

  • 2 pz.

Protegge i capezzoli irritati durante l’allattamento

I paracapezzoli Philips Avent vanno utilizzati solo in caso di capezzoli irritati o screpolati. Consultare il medico prima dell'uso.

Suzione facilitata per il bambino

Il bambino può attaccarsi facilmente al seno attraverso la protezione, con una tenuta perfetta.

In silicone ultrafine, inodore e insapore

I paracapezzoli Philips Avent sono realizzati in silicone ultrafine, inodore e insapore.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

6

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

22/02/2011

United Kingdom

United Kingdom

Would highly recommend!

These nipple protectors enabled me to continue breast feeding when I thought I would have to give up from the pain. I tried many different types but these were by far the best.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF156/01 Nipple Protector

Sì, consiglio questo prodotto

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16/09/2016

España

España

Compratore verificato

Este producto me ayudo mucho!

Lo adquirió mi pareja, la mañana siguiente del nacimiento de mi bebe. Mis pezones estaban bien, pero mi bebe no los agarraba correctamente, por consejo de la nurse compro los protectores. Me ayudaron tanto a que mi bebe se adaptara y se agarrara bien e incluso cuando se lastimaron un poco. Eran un alivio!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Accesorios de lactancia SCF156/00 Protector de pezones

19/10/2014

España

España

excelente producto

Un MUST para llevar en el bolso de la clinica, te permite aislar tus pezones de la ropa al comenzar la lactancia dejandolos siempre aireados y sin pelusas para la siguiente papa. Al no cubrirlos con telas se acostumbran mas rapido a la boca del bebe. Los he usado con mis 2 hijos totalmente probados y van en mi bolso para el parto de mi tercer retono.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF156/01 Protector de pezones

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Questa sezione contiene le opinioni dei consumatori sul prodotto. Philips si dissocia dai contenuti inseriti dai consumatori in questa sezione; di conseguenza, qualsiasi informazione tecnica e/o suggerimento qui contenuti sull'uso del prodotto non è da intendersi come un'informazione ufficiale di Philips.