      Philips Avent Sacchetti per la conservazione del latte materno

      SCF603/50

      Massima protezione per il latte materno

      I sacchetti per la conservazione del latte materno Philips Avent consentono di conservare in modo sicuro il tuo prezioso latte materno. Possono essere conservati in frigorifero o in congelatore e sono presterilizzati per l'utilizzo immediato.

      Scopri tutti i vantaggi

      Sacchetti per la conservazione del latte materno
      Sacchetti per la conservazione del latte materno

      Sacchetti per la conservazione del latte materno da 180 ml

      • Conservazione
      • 25 sacchetti
      • 50 sacchetti
      Chiusura a doppia cerniera sicura e a prova di perdite per conservare in modo sicuro il latte materno

      Il sigillo di garanzia indica che il sacchetto presterilizzato è intatto al momento del primo utilizzo, per un'igiene completa

      Le cuciture laterali rinforzate e il materiale a doppio strato offrono un'ulteriore garanzia di conservazione del prezioso latte materno nel congelatore o in frigorifero

      L'ampia e robusta apertura del sacchetto consente di riempire e versare facilmente il latte materno

      Il design robusto di questo sacchetto ne consente il posizionamento in verticale e l'ampia apertura assicura un facile riempimento e svuotamento del latte materno

      I sacchetti sono piatti per essere riposti facilmente in congelatore o frigorifero

      Questo sacchetto è realizzato con un materiale che non contiene BPA

      Specifiche tecniche

      • Capacità

        Borsa
        180 ml

      • Dimensioni (lxpxa)

        Altezza
        25,6  cm
        Larghezza
        9,9  cm

      • Design

        Facilità di utilizzo
        Apertura ampia e robusta
        Protetto
        Sigillo di garanzia
        Robusto
        Sacchetto con autosostegno
        Massima protezione
        Cuciture rinforzate

      • Caratteristiche

        No perdite
        Chiusura a doppia cerniera sicura
        Materiale
        Sacchetto resistente a doppio strato

      • Contenuto della confezione

        Borsa
        50  pz.

