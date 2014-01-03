Termini di ricerca
SCF603/50
Massima protezione per il latte materno
I sacchetti per la conservazione del latte materno Philips Avent consentono di conservare in modo sicuro il tuo prezioso latte materno. Possono essere conservati in frigorifero o in congelatore e sono presterilizzati per l'utilizzo immediato.Scopri tutti i vantaggi
Chiusura a doppia cerniera sicura e a prova di perdite per conservare in modo sicuro il latte materno
Il sigillo di garanzia indica che il sacchetto presterilizzato è intatto al momento del primo utilizzo, per un'igiene completa
Le cuciture laterali rinforzate e il materiale a doppio strato offrono un'ulteriore garanzia di conservazione del prezioso latte materno nel congelatore o in frigorifero
L'ampia e robusta apertura del sacchetto consente di riempire e versare facilmente il latte materno
Il design robusto di questo sacchetto ne consente il posizionamento in verticale e l'ampia apertura assicura un facile riempimento e svuotamento del latte materno
I sacchetti sono piatti per essere riposti facilmente in congelatore o frigorifero
Questo sacchetto è realizzato con un materiale che non contiene BPA
