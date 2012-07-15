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Fuori produzione

Philips AventTiralatte manuale

SCF300/20

4.2
| (9) Recensioni | 88% di utenti consiglia questo prodotto
Estrai più latte, più rapidamente
L'esclusivo tiralatte manuale Philips Avent SCF300/20 senza BPA assicura un'elevata efficienza: test clinici dimostrano che consente di estrarre più latte rispetto ad un tiralatte elettrico doppio per uso medico*.
Vedi tutti i vantaggi

Tiralatte ispirato alla natura

Estrai più latte, più rapidamente

  • Include biberon da 125 ml

Coppa brevettata con petali

Coppa brevettata con petali

La coppa Philips Avent ha cinque morbidi petali, che si contraggono e si espandono quando estrai il latte e creano il vuoto che imita la suzione del bimbo al seno.

Flusso di latte continuo tramite il vuoto che simula la suzione

La creazione di un vuoto che simula la suzione del bimbo permette di ottenere un flusso di latte continuo con meno fatica.

Morbide coppe per il massaggio per un'estrazione naturale come con la suzione

Morbide coppe per il massaggio per un'estrazione naturale come con la suzione

Le coppe massaggianti brevettate da Philips Avent si contraggono e si espandono, simulando la poppata del bambino e stimolando allo stesso tempo un flusso di latte naturale e veloce.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.2

su 5

9

Recensioni

88%

di utenti consiglia questo prodotto

3
1

15/07/2012

Suisse

Suisse

ALLE AVENT SACHE

ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF300/20 Handmilchpumpe

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF300/20 Handmilchpumpe

05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF300/20 Handkolf

Sì, consiglio questo prodotto

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05/09/2011

Nederland

Nederland

Super!!

Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011

  2. Secondo quanto evidenziato dai test clinici, è più veloce ad estrarre latte in un arco di 20 minuti rispetto a un tiralatte doppio sequenziale per uso ospedaliero testato da mamme di bambini pretermine.