Gentile Laura, La ringraziamo per avere condiviso con noi la sua esperienza e ci teniamo a precisare che la varietà dei nostri prodotti cerca di andare a rispondere ai tanti e diversi bisogni dei nostri clienti e ci rendiamo conto che non è sempre facile riuscire a scegliere il modello che meglio si adatta alle proprie esigenze. Quando si rendono necessarie estrazioni di latte frequenti o prolungate è raccomandato il tiralatte elettrico che oltre ad essere più comodo, veloce e pratico, è altrettanto delicato e confortevole. Cordialmente, Marco Philips Consumer Care