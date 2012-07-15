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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Include biberon da 125 ml
La coppa Philips Avent ha cinque morbidi petali, che si contraggono e si espandono quando estrai il latte e creano il vuoto che imita la suzione del bimbo al seno.
La creazione di un vuoto che simula la suzione del bimbo permette di ottenere un flusso di latte continuo con meno fatica.
Le coppe massaggianti brevettate da Philips Avent si contraggono e si espandono, simulando la poppata del bambino e stimolando allo stesso tempo un flusso di latte naturale e veloce.
4.2
su 5
9
Recensioni
88%
di utenti consiglia questo prodotto
FEBRASILEIRO
15/07/2012
Suisse
ALLE AVENT SACHE
ICH FINDE EINFACH TOLL...SEHR PRAKTISCH, KUNDENFREUNDLICH UND STABIL! ALLES WAS AVENT MARKE HAT BENUTZE ICH!
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Questa revisione è stata effettuata per SCF300/20 Handmilchpumpe
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Anke36
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF300/20 Handkolf
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Kat261
05/09/2011
Nederland
Super!!
Aangekocht bij 1ste kindje en bij het 2de ook nog steeds in tiptop staat. Zeer gemakkelijk te bedienen en heel handig om mee te nemen... Echt een aanrader!!
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0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011
Secondo quanto evidenziato dai test clinici, è più veloce ad estrarre latte in un arco di 20 minuti rispetto a un tiralatte doppio sequenziale per uso ospedaliero testato da mamme di bambini pretermine.