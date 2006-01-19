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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF310/12
Progettato per il comfort
Il nostro tiralatte Philips Avent SCF310/12 è stato creato per migliorare il comfort durante l'estrazione: lo stress e la fretta possono rendere più difficoltoso il rilascio di latte nonché influire sulla produzione del latte.
con vasetti conservalatte
Il vuoto creato dal tiralatte Philips Avent imita la naturale suzione del bimbo al seno e consente di ottenere più latte del tiralatte elettrico doppio per uso medico*
Esclusivo cuscinetto massaggiante attivo creato per stimolare la montata lattea naturalmente
Rendi la tua vita più semplice estraendo il latte direttamente in uno dei biberon o dei contenitori per il frigorifero e freezer della vasta gamma di prodotti Philips Avent
Recensioni
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
Secondo quanto evidenziato dai test clinici, è più veloce ad estrarre latte in un arco di 20 minuti rispetto a un tiralatte doppio sequenziale per uso ospedaliero testato da mamme di bambini pretermine.