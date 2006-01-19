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Fuori produzione

Philips AventTiralatte manuale

SCF310/12

Progettato per il comfort

Il nostro tiralatte Philips Avent SCF310/12 è stato creato per migliorare il comfort durante l'estrazione: lo stress e la fretta possono rendere più difficoltoso il rilascio di latte nonché influire sulla produzione del latte.

Vedi tutti i vantaggi
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Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Tiralatte per il massimo comfort con cuscinetti con petali per il massaggio

Progettato per il comfort

  • con vasetti conservalatte

Risultati testati clinicamente*

Risultati testati clinicamente*

Il vuoto creato dal tiralatte Philips Avent imita la naturale suzione del bimbo al seno e consente di ottenere più latte del tiralatte elettrico doppio per uso medico*

Cuscinetto massaggiante con 5 petali morbidi brevettato

Cuscinetto massaggiante con 5 petali morbidi brevettato

Esclusivo cuscinetto massaggiante attivo creato per stimolare la montata lattea naturalmente

Sistema esclusivo per conservare facilmente il latte

Sistema esclusivo per conservare facilmente il latte

Rendi la tua vita più semplice estraendo il latte direttamente in uno dei biberon o dei contenitori per il frigorifero e freezer della vasta gamma di prodotti Philips Avent

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. Secondo quanto evidenziato dai test clinici, è più veloce ad estrarre latte in un arco di 20 minuti rispetto a un tiralatte doppio sequenziale per uso ospedaliero testato da mamme di bambini pretermine.