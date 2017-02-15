ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Più comfort, più latte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte
  • Più comfort, più latte

Fuori produzione

Philips AventTiralatte Elettrico singolo

SCF332/01

5
| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Più comfort, più latte
Quando ti senti a tuo agio e sei rilassata il latte esce più facilmente. Ecco perché abbiamo inventato un tiralatte ancora più comodo: siediti comodamente senza bisogno di chinarti in avanti e lascia che i nostri morbidi cuscinetti massaggianti stimolino delicatamente il flusso di latte.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Tiralatte dotato di morbido cuscinetto massaggiante con petali

Più comfort, più latte

  • Natural

  • Include biberon da 125 ml

Posizione di estrazione più confortevole grazie all'esclusivo design

Posizione di estrazione più confortevole grazie all'esclusivo design

Questo tiralatte presenta un design esclusivo, che consente al latte di fluire direttamente dal tuo seno al biberon, anche quando sei seduta diritta. Questo significa che potrai sederti in modo più comodo durante l'estrazione del latte senza bisogno di chinarti in avanti per far fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente e rilassati durante l'estrazione, in questo modo aiuterai il latte a fluire più facilmente.

Dispone di una modalità delicata di stimolazione con 3 impostazioni

Dispone di una modalità delicata di stimolazione con 3 impostazioni

Quando è acceso, il tiralatte si avvia automaticamente in modalità di stimolazione delicata. Poi, puoi scegliere tra 3 impostazioni di stimolazione per il flusso di latte più confortevole.

Morbidi cuscinetti massaggianti per una sensazione di calore

Morbidi cuscinetti massaggianti per una sensazione di calore

Il nostro cuscinetto massaggiante con petali è arricchito da una nuova morbidezza vellutata che dona una sensazione di calore sulla pelle per una stimolazione delicata del flusso di latte. Il cuscinetto è progettato per riprodurre delicatamente la suzione del tuo bambino e far fluire il latte in modo delicato.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

5.0

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

4
3
2
1

15/02/2017

Italia

Italia

ha salvato il mio allattamento al seno

Neomamma, avevo difficoltà ad allattare i primi giorni in ospedale e quindi le ostetriche in ambulatorio a Monza mi hanno fatto usare il loro tiralatte avent. L'HO immediatamente comprato!! I migliori soldi spesi dopo il parto!! I vasetti per il congelamento erano compresi nell'offerta del negozio. I biberon in assoluto i migliori. Avent tutta la vita <3

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF332/01 Tiralatte Elettrico singolo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF332/01 Tiralatte Elettrico singolo

13/10/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto dalle funzionalità molto delicate...lo ricomprerei altre 100 volte...

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF332/01 Tiralatte Elettrico singolo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF332/01 Tiralatte Elettrico singolo

11/07/2016

Italia

Italia

La qualità conta!

Il tiralatte e eccezionale ,non esco di casa senza la mia pompa!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF332/01 Tiralatte Elettrico singolo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF332/01 Tiralatte Elettrico singolo

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. 0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011