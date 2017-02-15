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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Natural
Include biberon da 125 ml
Questo tiralatte presenta un design esclusivo, che consente al latte di fluire direttamente dal tuo seno al biberon, anche quando sei seduta diritta. Questo significa che potrai sederti in modo più comodo durante l'estrazione del latte senza bisogno di chinarti in avanti per far fluire il latte nel biberon. Siediti comodamente e rilassati durante l'estrazione, in questo modo aiuterai il latte a fluire più facilmente.
Quando è acceso, il tiralatte si avvia automaticamente in modalità di stimolazione delicata. Poi, puoi scegliere tra 3 impostazioni di stimolazione per il flusso di latte più confortevole.
Il nostro cuscinetto massaggiante con petali è arricchito da una nuova morbidezza vellutata che dona una sensazione di calore sulla pelle per una stimolazione delicata del flusso di latte. Il cuscinetto è progettato per riprodurre delicatamente la suzione del tuo bambino e far fluire il latte in modo delicato.
5.0
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
pandacontrariata
15/02/2017
Italia
ha salvato il mio allattamento al seno
Neomamma, avevo difficoltà ad allattare i primi giorni in ospedale e quindi le ostetriche in ambulatorio a Monza mi hanno fatto usare il loro tiralatte avent. L'HO immediatamente comprato!! I migliori soldi spesi dopo il parto!! I vasetti per il congelamento erano compresi nell'offerta del negozio. I biberon in assoluto i migliori. Avent tutta la vita <3
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Questa revisione è stata effettuata per SCF332/01 Tiralatte Elettrico singolo
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Fedefra
13/10/2016
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto dalle funzionalità molto delicate...lo ricomprerei altre 100 volte...
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Jullyany
11/07/2016
Italia
La qualità conta!
Il tiralatte e eccezionale ,non esco di casa senza la mia pompa!
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
0% BPA, in conformità al regolamento UE 10/2011