ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Progettato per il comfort
  • Progettato per il comfort
  • Progettato per il comfort
  • Progettato per il comfort

Fuori produzione

Philips AventTiralatte elettronico singolo

SCF292/13

4.5
| (29) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto
Progettato per il comfort
Il nostro tiralatte elettronico da viaggio senza BPA memorizza e mantiene il ritmo di suzione più adatto a te.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Ispirato dalla natura

Progettato per il comfort

  • Set Allattamento Vita Attiva

Con borsa termica e unità refrigeranti

Con borsa termica e unità refrigeranti

Tutto quello di cui hai bisogno per mantenere la tua scorta di latte e per estrarre e conservare il latte quando sei lontana dal tuo bambino.

Morbide coppe per il massaggio per un'estrazione naturale come con la suzione

Morbide coppe per il massaggio per un'estrazione naturale come con la suzione

Le coppe massaggianti brevettate da Philips Avent si contraggono e si espandono, simulando la poppata del bambino e stimolando allo stesso tempo un flusso di latte naturale e veloce.

Flusso di latte continuo tramite il vuoto che simula la suzione

La creazione di un vuoto che simula la suzione del bimbo permette di ottenere un flusso di latte continuo con meno fatica.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Trova un pezzo di ricambio o un accessorio

Vai a Ricambi e accessori

Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

4.5

su 5

29

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2

11/09/2019

Italia

Italia

Lo definirei immortale..

Strausato io, e prestato anche a una mia amica, comodo, facilissimo da usare e dura nel tempo. Soprattutto zero stress, mi sedevo sul divano e guardando la tv mi tiravo il latte. Consigliatissimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF292/01 Tiralatte elettronico singolo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF292/01 Tiralatte elettronico singolo

10/08/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to use!

Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF292/01 Single electronic breast pump

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF292/01 Single electronic breast pump

23/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy and simple to use

I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF292/01 Single electronic breast pump

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF292/01 Single electronic breast pump

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 