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Fuori produzione
Set Allattamento Vita Attiva
Tutto quello di cui hai bisogno per mantenere la tua scorta di latte e per estrarre e conservare il latte quando sei lontana dal tuo bambino.
Le coppe massaggianti brevettate da Philips Avent si contraggono e si espandono, simulando la poppata del bambino e stimolando allo stesso tempo un flusso di latte naturale e veloce.
La creazione di un vuoto che simula la suzione del bimbo permette di ottenere un flusso di latte continuo con meno fatica.
4.5
su 5
29
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
Sabrina83
11/09/2019
Italia
Lo definirei immortale..
Strausato io, e prestato anche a una mia amica, comodo, facilissimo da usare e dura nel tempo. Soprattutto zero stress, mi sedevo sul divano e guardando la tv mi tiravo il latte. Consigliatissimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF292/01 Tiralatte elettronico singolo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF292/01 Tiralatte elettronico singolo
Mel2293
10/08/2012
United Kingdom
Easy to use!
Very easy to use and comfortable. Easy to put together and does a wonderful job at expressing milk!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF292/01 Single electronic breast pump
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF292/01 Single electronic breast pump
Hast30
23/07/2012
United Kingdom
Easy and simple to use
I got this pump to use when I went back to work. I have used it with ease from day one in both electric and manual mode. It comes apart with ease and easy to clean, with both the options it is an ideal choice to use at home or at work.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF292/01 Single electronic breast pump
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF292/01 Single electronic breast pump
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.