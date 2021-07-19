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Tiralatte
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Philips Avent Tiralatte elettronico singolo
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È sicuro utilizzare prodotti Philips Avent con parti scolorite?
È possibile restituire il tiralatte per un rimborso?
Con quale frequenza è necessario sostituire le parti in silicone?
Quando si dovrebbe acquistare un tiralatte?
Sacchetti per la conservazione del latte materno
AventCorpo del tiralatte
AventCopertura dell'imbuto del tiralatte
AventCoppa massaggiante per tiralatte
AventMembrana in silicone per tiralatte
Paracapezzoli
Niplette™
Il latte fuoriesce dalla ghiera del tiralatte nel punto in cui è collegato il biberon. Perché?
Perché il latte si deposita dietro la coppa con petali per il massaggio?
Il tiralatte non si accende. Quale può essere il problema?
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