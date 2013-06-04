E' la prima volta che utilizzo il tiralatte elettrico Avent, per le altre gravidanze avevo affittato i modelli e marche di tiralatte usati normalmente in ospedale. Sono super soddisfatta del prodotto! La caratteristica fondamentale e' che la velocita' non e' imposta ma sono io ad impostarla manualmente con i primi 2 movimenti e poi lui la memorizza. Cosi' e' tutto piu' dolce, non sento male ai capezzoli che invece con gli altri tipi di tiralatte sembravano come "risucchiati". Inoltre La conchiglia in silicone che avvolge il seno e'molto confortevole x me. Infine ingombro e peso della borsa e di tutti i pezzi e' minimo; il montaggio facile ed immediato.