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Fuori produzione
Tiralatte creato per il massimo comfort
Lo stress e la mancanza di tempo possono rendere più difficoltoso il rilascio di latte nonché influire sulla produzione del latte. Il tiralatte Philips Avent SCF314/02 è stato creato per migliorare il comfort durante l'estrazione.
Include 2 biberon da 125 ml
Il nostro delicato tiralatte elettrico è così efficace da essere stato testato clinicamente garantendo l'estrazione di una quantità di latte analoga a quella di un tiralatte elettronico per uso ospedaliero*
Esclusivo cuscinetto massaggiante attivo creato per stimolare la montata lattea naturalmente
Solo i tiralatte elettrici Philips Avent sono dotati di una memoria che memorizza e riproduce il tuo ritmo naturale di estrazione, per un comfort ottimale
5.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Amr73
04/06/2013
Italia
Il tiralatte che si "adegua" alla mamma
E' la prima volta che utilizzo il tiralatte elettrico Avent, per le altre gravidanze avevo affittato i modelli e marche di tiralatte usati normalmente in ospedale. Sono super soddisfatta del prodotto! La caratteristica fondamentale e' che la velocita' non e' imposta ma sono io ad impostarla manualmente con i primi 2 movimenti e poi lui la memorizza. Cosi' e' tutto piu' dolce, non sento male ai capezzoli che invece con gli altri tipi di tiralatte sembravano come "risucchiati". Inoltre La conchiglia in silicone che avvolge il seno e'molto confortevole x me. Infine ingombro e peso della borsa e di tutti i pezzi e' minimo; il montaggio facile ed immediato.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF314/02 Tiralatte elettronico doppio
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF314/02 Tiralatte elettronico doppio
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
utilizzo giornaliero nell'arco di 10 giorni da parte di mamme di bambini pretermine