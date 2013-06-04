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Fuori produzione

Philips AventTiralatte elettronico doppio

SCF314/02

5

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Tiralatte creato per il massimo comfort

Lo stress e la mancanza di tempo possono rendere più difficoltoso il rilascio di latte nonché influire sulla produzione del latte. Il tiralatte Philips Avent SCF314/02 è stato creato per migliorare il comfort durante l'estrazione.

Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Esclusiva coppa con petali per il massaggio attivo per un comfort ottimale

Tiralatte creato per il massimo comfort

  • Include 2 biberon da 125 ml

Delicatezza e risultati testati clinicamente*

Delicatezza e risultati testati clinicamente*

Il nostro delicato tiralatte elettrico è così efficace da essere stato testato clinicamente garantendo l'estrazione di una quantità di latte analoga a quella di un tiralatte elettronico per uso ospedaliero*

Cuscinetto massaggiante con 5 petali morbidi brevettato

Cuscinetto massaggiante con 5 petali morbidi brevettato

Esclusivo cuscinetto massaggiante attivo creato per stimolare la montata lattea naturalmente

Memorizza il ritmo scelto da te

Memorizza il ritmo scelto da te

Solo i tiralatte elettrici Philips Avent sono dotati di una memoria che memorizza e riproduce il tuo ritmo naturale di estrazione, per un comfort ottimale

Specifiche tecniche

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5.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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04/06/2013

Italia

Italia

Il tiralatte che si "adegua" alla mamma

E' la prima volta che utilizzo il tiralatte elettrico Avent, per le altre gravidanze avevo affittato i modelli e marche di tiralatte usati normalmente in ospedale. Sono super soddisfatta del prodotto! La caratteristica fondamentale e' che la velocita' non e' imposta ma sono io ad impostarla manualmente con i primi 2 movimenti e poi lui la memorizza. Cosi' e' tutto piu' dolce, non sento male ai capezzoli che invece con gli altri tipi di tiralatte sembravano come "risucchiati". Inoltre La conchiglia in silicone che avvolge il seno e'molto confortevole x me. Infine ingombro e peso della borsa e di tutti i pezzi e' minimo; il montaggio facile ed immediato.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF314/02 Tiralatte elettronico doppio

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. utilizzo giornaliero nell'arco di 10 giorni da parte di mamme di bambini pretermine