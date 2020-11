Impostazioni semplici che devono essere configurate una sola volta

Le mamme hanno già abbastanza a cui pensare per ricordare ogni volta le impostazioni ideali, per cui lo facciamo noi al posto tuo. Le tue impostazioni preferite vengono memorizzate, così ti basta premere un pulsante e sei pronta per iniziare. Hai bisogno di fare una pausa durante l'estrazione? Premi semplicemente il pulsante di pausa, mentre quando sei pronta a riprendere premi Play. Facile, no?