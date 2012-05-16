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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Progettato per il comfort
Il nostro tiralatte Philips Avent SCF312/01 è stato creato per migliorare il comfort durante l'estrazione: lo stress e la fretta possono rendere più difficoltoso il rilascio di latte nonché influire sulla produzione del latte.
Include biberon da 125 ml
Solo i tiralatte elettrici Philips Avent sono dotati di una memoria che memorizza e riproduce il tuo ritmo naturale di estrazione, per un comfort ottimale
Il sistema di aspirazione delicato tramite vuoto del tiralatte Philips Avent riproduce la suzione naturale del bambino per un'efficacia e un comfort garantiti
Esclusivo cuscinetto massaggiante attivo creato per stimolare la montata lattea naturalmente
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
mollialice
16/05/2012
Italia
buon prodotto
sono rimasta delusa dal fatto che il prodotto sia stato venduto senza istruzioni e che a volte la luce rossa impedisce il corretto funzionamento, per il resto è un'ottimo prodotto
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF312/01 Tiralatte elettronico singolo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF312/01 Tiralatte elettronico singolo