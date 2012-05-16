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Fuori produzione

Philips AventTiralatte elettronico singolo

SCF312/01

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Progettato per il comfort

Il nostro tiralatte Philips Avent SCF312/01 è stato creato per migliorare il comfort durante l'estrazione: lo stress e la fretta possono rendere più difficoltoso il rilascio di latte nonché influire sulla produzione del latte.

Vedi tutti i vantaggi

Tiralatte per il massimo comfort con cuscinetti con petali per il massaggio

Progettato per il comfort

  • Include biberon da 125 ml

Memorizza il ritmo scelto da te

Memorizza il ritmo scelto da te

Solo i tiralatte elettrici Philips Avent sono dotati di una memoria che memorizza e riproduce il tuo ritmo naturale di estrazione, per un comfort ottimale

Delicatezza e risultati efficaci

Delicatezza e risultati efficaci

Il sistema di aspirazione delicato tramite vuoto del tiralatte Philips Avent riproduce la suzione naturale del bambino per un'efficacia e un comfort garantiti

Cuscinetto massaggiante con 5 petali morbidi brevettato

Cuscinetto massaggiante con 5 petali morbidi brevettato

Esclusivo cuscinetto massaggiante attivo creato per stimolare la montata lattea naturalmente

Specifiche tecniche

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

16/05/2012

Italia

Italia

buon prodotto

sono rimasta delusa dal fatto che il prodotto sia stato venduto senza istruzioni e che a volte la luce rossa impedisce il corretto funzionamento, per il resto è un'ottimo prodotto

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF312/01 Tiralatte elettronico singolo

Sì, consiglio questo prodotto

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