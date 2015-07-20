Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
SCF155
Lavabili
L'imbottitura assorbente tiene lontana l'umidità, trattenendola in uno strato a prova di perdita.
Antiscivolo grazie ai nastri adesivi per mantenere in posizione la coppetta assorbilatte.
Sviluppate in collaborazione con un'ostetrica e un consulente per l'allattamento che aiuta le mamme nell'allattamento al seno da 20 anni.
2.3
su 5
30
Recensioni
caroline77
20/07/2015
France
Très bon produit et économique sur la durée
C'est très pratique d'utilisation et beaucoup plus économique que d'en acheter des jetables. j'ai utilisé ces coussinets durant plusieurs mois sans problème.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF155 Coussinets d'allaitement
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF155 Coussinets d'allaitement
Rico
19/09/2019
Portugal
A melhor opção
Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF155 Discos de amamentação
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF155 Discos de amamentação
Jaana123
14/11/2018
Suomi
Tämä tuote toimii kuten pitää
Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF155 Liivinsuojat
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF155 Liivinsuojat
Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.