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Fuori produzione

Philips AventCoppette assorbilatte

SCF155

2.3
| (30) Recensioni
Comfort e sicurezza
Le coppette assorbilatte lavabili Philips Avent SCF155/06 sono dotate di una fodera in morbido cotone, leggero e delicato sulla pelle, e di uno strato assorbente per mantenere asciutta la pelle, a prova di perdita.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

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Coppette assorbilatte soffici e assorbenti

Comfort e sicurezza

  • Lavabili

Soffici e assorbenti

L'imbottitura assorbente tiene lontana l'umidità, trattenendola in uno strato a prova di perdita.

Antiscivolo con nastri adesivi

Antiscivolo grazie ai nastri adesivi per mantenere in posizione la coppetta assorbilatte.

Sviluppate con gli esperti dell'allattamento

Sviluppate in collaborazione con un'ostetrica e un consulente per l'allattamento che aiuta le mamme nell'allattamento al seno da 20 anni.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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2.3

su 5

30

Recensioni

20/07/2015

France

France

Très bon produit et économique sur la durée

C'est très pratique d'utilisation et beaucoup plus économique que d'en acheter des jetables. j'ai utilisé ces coussinets durant plusieurs mois sans problème.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF155 Coussinets d'allaitement

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF155 Coussinets d'allaitement

19/09/2019

Portugal

Portugal

A melhor opção

Com saco de lavagem para ir a máquina de lavar e tudo! Ou seja. Menos lixo, mais ecológico, e ainda assim, confortáveis e absorventes!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF155 Discos de amamentação

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF155 Discos de amamentação

14/11/2018

Suomi

Suomi

Tämä tuote toimii kuten pitää

Todella hyödylliset imettävälle äidille! Hieman ehkä näkyvät liivien ja paidan läpi, mutta imevät maidon hyvin. Ostan uudestaankin, jos tulee vielä tarvetta imettää.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF155 Liivinsuojat

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 