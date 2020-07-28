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Philips AventBuste per la sterilizzazione nel microonde

SCF297/05

4.7
| (3) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Sterilizza fuori casa
Buste per la sterilizzazione al vapore nel microonde Philips Avent, sterilizzazione fuori casa
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Buste per la sterilizzazione Philips Avent

Sterilizza fuori casa

  • Sterilizzazione fuori casa

  • Elimina il 99,9% dei germi

  • Semplicità d'uso

  • 5 sacchetti per 100 cicli

La sterilizzazione a vapore nel microonde è pronta in soli 90 secondi

La sterilizzazione a vapore nel microonde è pronta in soli 90 secondi

I sacchetti riutilizzabili per la sterilizzazione a vapore nel microonde possono essere usati per sterilizzare biberon, tiralatte e altri prodotti in soli 90 secondi*

Elimina il 99,9%** dei germi

Elimina il 99,9%** dei germi

Ogni sacchetto per la sterilizzazione a vapore nel microonde garantisce l'eliminazione del 99,9%** di germi e batteri.

Seleziona la casella di spunta per tenere traccia dell'utilizzo del sacchetto

Seleziona la casella di spunta per tenere traccia dell'utilizzo del sacchetto

Ogni sacchetto comprende una casella di spunta. Selezionando la casella di spunta puoi tenere traccia in modo rapido e semplice del numero di riutilizzi di ogni sacchetto.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.7

su 5

3

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

28/07/2020

Italia

Italia

Compratore verificato

Peccato non averle scoperte prima

Comodissime pratiche e leggere. In viaggio e dai nonni sono l'ideale. Idea geniale

Pro

Praticità, economicità, spazio ridotto

Contro

Nessuno

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Questa revisione è stata effettuata per SCF297/05 Buste per la sterilizzazione nel microonde

Sì, consiglio questo prodotto

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14/08/2018

Italia

Italia

ottimo

Semplice, veloce e funzionale. Buona qualità prezzo.. Piccola capienza per cui ottimale per quando si hanno poche cose da sterilizzare.

Sì, consiglio questo prodotto

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15/11/2019

Italia

Italia

Fa risparmiare tempo

Avendo un microonde, trovo molto più comodo e veloce sterilizzare biberon e ciucci.

Pro

Molti utilizzi

Contro

Alto per il mio microonde

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 

  1. A una potenza del microonde >1100 W

  2. Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes ed Escherichia coli. I risultati dei test sono forniti da un laboratorio indipendente.

  3. Durante il periodo di transizione potrebbero essere consegnate sia le confezioni in carta vecchie che quelle nuove