Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Sterilizzazione fuori casa
Elimina il 99,9% dei germi
Semplicità d'uso
5 sacchetti per 100 cicli
I sacchetti riutilizzabili per la sterilizzazione a vapore nel microonde possono essere usati per sterilizzare biberon, tiralatte e altri prodotti in soli 90 secondi*
Ogni sacchetto per la sterilizzazione a vapore nel microonde garantisce l'eliminazione del 99,9%** di germi e batteri.
Ogni sacchetto comprende una casella di spunta. Selezionando la casella di spunta puoi tenere traccia in modo rapido e semplice del numero di riutilizzi di ogni sacchetto.
4.7
su 5
3
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Clabadia
28/07/2020
Italia
Compratore verificato
Peccato non averle scoperte prima
Comodissime pratiche e leggere. In viaggio e dai nonni sono l'ideale. Idea geniale
Pro
Praticità, economicità, spazio ridotto
Contro
Nessuno
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF297/05 Buste per la sterilizzazione nel microonde
Sì, consiglio questo prodotto
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Yaya
14/08/2018
Italia
ottimo
Semplice, veloce e funzionale. Buona qualità prezzo.. Piccola capienza per cui ottimale per quando si hanno poche cose da sterilizzare.
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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F0Xx
15/11/2019
Italia
Fa risparmiare tempo
Avendo un microonde, trovo molto più comodo e veloce sterilizzare biberon e ciucci.
Pro
Molti utilizzi
Contro
Alto per il mio microonde
Sì, consiglio questo prodotto
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Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.
A una potenza del microonde >1100 W
Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes ed Escherichia coli. I risultati dei test sono forniti da un laboratorio indipendente.
Durante il periodo di transizione potrebbero essere consegnate sia le confezioni in carta vecchie che quelle nuove