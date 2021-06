Antiallergico, testata da ECARF

L'aspirapolvere con filtro HEPA 13 è certificato come antiallergico dallo European Centre for Allergy Research Foundation. Il filtro HEPA 13 purifica l'aria di scarico eliminando fino al 99,95% degli allergeni, peli di gatti e cani, acari e polline per una ambiente domestico antiallergico.