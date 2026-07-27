Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
FC8038/01
FC8780/19R1
FC8786/09R1
XD3110/19R1
FC8779/09R1
XD3110/09R1
XD8122/10R1
FC8785/09R0
FC8727/09R1
FC8781/09R1
XD3110/09R0
1 filtro di scarico Allergy H13
s-filter® misura standard
Cattura oltre il 99,95 % di polvere
Il filtro Allergy H13 cattura oltre il 99,95 % di polveri sottili che gli altri filtri semplicemente re-immettono nuovamente nell'aria della tua casa. Cattura le particelle fini, come pollini e acari della polvere, che provocano allergie e sintomi asmatici. Il filtro deve essere sostituito una volta all'anno.
Il filtro di scarico s-filter® è un filtro standard ampiamente disponibile e facilmente riconoscibile grazie al logo. Può essere utilizzato con vari tipi di aspirapolvere Philips e con gli aspirapolveri Electrolux, AEG, Volta e Tornado.
Per ottenere prestazioni e filtraggio ottimali, si consiglia di sostituire il filtro ogni 12 mesi.
Recensioni