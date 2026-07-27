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  • Filtro sostitutivo HEPA13 originale Philips
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Filtro di scarico s-filter®

FC8038/01

Filtro sostitutivo HEPA13 originale Philips
Il filtro Philips HEPA13 per il tuo aspirapolvere cattura il 99,95% delle polveri sottili, per un ambiente pulito, senza polvere e allergeni. L'aria che passa attraverso il filtro è più pulita di quella già presente nella stanza.
Vedi tutti i vantaggi
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Il filtro HEPA13 cattura oltre il 99,95% di polveri sottili

Filtro sostitutivo HEPA13 originale Philips

  • 1 filtro di scarico Allergy H13

  • s-filter® misura standard

  • Cattura oltre il 99,95 % di polvere

Filtro di scarico Allergy H13 per un filtraggio eccellente

Filtro di scarico Allergy H13 per un filtraggio eccellente

Il filtro Allergy H13 cattura oltre il 99,95 % di polveri sottili che gli altri filtri semplicemente re-immettono nuovamente nell'aria della tua casa. Cattura le particelle fini, come pollini e acari della polvere, che provocano allergie e sintomi asmatici. Il filtro deve essere sostituito una volta all'anno.

s-filter® di misura standard facilmente sostituibile

Il filtro di scarico s-filter® è un filtro standard ampiamente disponibile e facilmente riconoscibile grazie al logo. Può essere utilizzato con vari tipi di aspirapolvere Philips e con gli aspirapolveri Electrolux, AEG, Volta e Tornado.

Sostituire ogni 12 mesi per prestazioni prolungate

Sostituire ogni 12 mesi per prestazioni prolungate

Per ottenere prestazioni e filtraggio ottimali, si consiglia di sostituire il filtro ogni 12 mesi.

Specifiche tecniche

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