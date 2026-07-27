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  • Kit sostitutivo per Performer Pro/Expert/Ultimate
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PerformerKit sostitutivo

FC8060/01

Kit sostitutivo per Performer Pro/Expert/Ultimate
Starter kit originale per gli aspirapolvere Philips. Il kit contiene 4 sacchetti per la polvere, oltre ai filtri per motore e scarico, da sostituire una volta l'anno.
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Sacchetti per la polvere e filtri di ricambio originali

Kit sostitutivo per Performer Pro/Expert/Ultimate

  • 4 sacchetti per la polvere (s-bag® ULP)

  • 1 filtro di scarico Allergy H13

  • 1 filtro di motore a triplo strato

Sacchetti per la polvere s-bag® originali ultra duraturi

Sacchetti per la polvere s-bag® originali ultra duraturi

Il kit contiene 4 sacchetti per la polvere s-bag® originali ultra duraturi. Questi sacchetti hanno una capacità XXL da 5 litri e pertanto consentono di mantenere le prestazioni di pulizia più a lungo. Costituito da materiale di alta qualità, multistrato e antiostruzione, il sacchetto s-bag ultra duraturo garantisce una potenza di aspirazione e filtraggio eccellenti e fino all'80% in più di durata rispetto ai sacchetti standard.

Filtro di scarico Allergy H13 per un filtraggio eccellente

Filtro di scarico Allergy H13 per un filtraggio eccellente

Il kit contiene 1 filtro di scarico Allergy H13, che cattura oltre il 99,95 % di polveri sottili che gli altri filtri semplicemente re-immettono nuovamente nell'aria della tua casa. Cattura le particelle fini, come pollini e acari della polvere, che provocano allergie e sintomi asmatici. Il filtro deve essere sostituito una volta l'anno.

Filtro di motore a triplo strato

Filtro di motore a triplo strato

Il kit contiene 1 filtro di motore a triplo strato. Questo filtro evita che le polveri sottili raggiungano il motore danneggiandolo. Il filtro deve essere sostituito una volta l'anno.

Specifiche tecniche

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