Sacchetti per la polvere s-bag® originali ultra duraturi

Il kit contiene 4 sacchetti per la polvere s-bag® originali ultra duraturi. Questi sacchetti hanno una capacità XXL da 5 litri e pertanto consentono di mantenere le prestazioni di pulizia più a lungo. Costituito da materiale di alta qualità, multistrato e antiostruzione, il sacchetto s-bag ultra duraturo garantisce una potenza di aspirazione e filtraggio eccellenti e fino all'80% in più di durata rispetto ai sacchetti standard.