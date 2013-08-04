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Fuori produzione
FC9184/01
Potenza di aspirazione più alta, anche con sacchetto quasi pieno*
Con il suo potente motore da 2100 W e una camera di raccolta polvere appositamente progettata, l'aspirapolvere Philips PerformerPro mantiene un potente flusso d'aria, offrendo una potenza di aspirazione mai vista prima. Per i migliori risultati di pulizia, anche quando il sacchetto è quasi pieno!*
2100 W
Filtro HEPA 12
5 l
Il motore a 2100 W genera una potenza di aspirazione di max. 475 W per risultati di pulizia ottimali.
La spazzola TriActive applica 3 azioni di pulizia in una volta sola: 1) Apre delicatamente il tappeto grazie alla piastra dal design speciale per rimuovere la polvere in profondità. 2) Aspira le particelle più grandi grazie all'apertura più ampia davanti. 3) Aspira la polvere e la sporcizia in profondità lungo mobili e pareti con i suoi canali di aspirazione di destra e sinistra.
Questo speciale filtro per l'aria cattura il 99,5% della polvere prima che l'aria venga emessa nuovamente all'interno della stanza, garantendo un ambiente pulito e privo di polvere.
3.9
su 5
38
Recensioni
kaplas
04/08/2013
Italia
ottimo prodotto
sono rimasto favorevolmente rimasto sorpreso dalle ottime prestazioni e dal design.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PerformerPro FC9184/01 Aspirapolvere con sacco
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PerformerPro FC9184/01 Aspirapolvere con sacco
Μαρια
18/04/2018
Ελλάδα
Εξαιρετική επιλογη
Πολύ καλή επιλογή για οικιακή σκούπα. Αθόρυβη . Εύκαμπτος σωλήνας. Σίγουρα value for money.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
Sì, consiglio questo prodotto
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yvdb1
29/04/2015
Nederland
dit product zuigt beter dan verwacht
Zeer tevreden over deze stofzuiger! Met 2 kinderen en een hond is het moeilijk om een goede stofzuiger te vinden. Deze stofzuiger is echt een aanrader! De honden haren zuigt hij met gemak uit het vloerkleed! De lange stang is ook erg fijn, ik als rug patiënt kan nu eindelijk in een fijne houding stofzuigen!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak
Potenza di aspirazione testata in conformità allo standard internazionale IEC 60312-1, testata dall'istituto indipendente SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., agosto 2012)