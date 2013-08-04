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Fuori produzione

PerformerProAspirapolvere con sacco

FC9184/01

3.9

| (38) Recensioni

Potenza di aspirazione più alta, anche con sacchetto quasi pieno*

Con il suo potente motore da 2100 W e una camera di raccolta polvere appositamente progettata, l'aspirapolvere Philips PerformerPro mantiene un potente flusso d'aria, offrendo una potenza di aspirazione mai vista prima. Per i migliori risultati di pulizia, anche quando il sacchetto è quasi pieno!*

Vedi tutti i vantaggi

Motore da 2100 W e capacità di 5 l di polvere

Potenza di aspirazione più alta, anche con sacchetto quasi pieno*

  • 2100 W

  • Filtro HEPA 12

  • 5 l

Motore da 2100 W per una potenza di aspirazione massima di 475 W

Motore da 2100 W per una potenza di aspirazione massima di 475 W

Il motore a 2100 W genera una potenza di aspirazione di max. 475 W per risultati di pulizia ottimali.

Nuova spazzola TriActive3 in 1 per polvere grande e fine

Nuova spazzola TriActive3 in 1 per polvere grande e fine

La spazzola TriActive applica 3 azioni di pulizia in una volta sola: 1) Apre delicatamente il tappeto grazie alla piastra dal design speciale per rimuovere la polvere in profondità. 2) Aspira le particelle più grandi grazie all'apertura più ampia davanti. 3) Aspira la polvere e la sporcizia in profondità lungo mobili e pareti con i suoi canali di aspirazione di destra e sinistra.

Filtro EPA 12 per filtrare il 99,5% di polvere

Filtro EPA 12 per filtrare il 99,5% di polvere

Questo speciale filtro per l'aria cattura il 99,5% della polvere prima che l'aria venga emessa nuovamente all'interno della stanza, garantendo un ambiente pulito e privo di polvere.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.9

su 5

38

Recensioni

04/08/2013

Italia

Italia

ottimo prodotto

sono rimasto favorevolmente rimasto sorpreso dalle ottime prestazioni e dal design.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PerformerPro FC9184/01 Aspirapolvere con sacco

Sì, consiglio questo prodotto

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18/04/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετική επιλογη

Πολύ καλή επιλογή για οικιακή σκούπα. Αθόρυβη . Εύκαμπτος σωλήνας. Σίγουρα value for money.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PerformerPro FC9184/01 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Sì, consiglio questo prodotto

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29/04/2015

Nederland

Nederland

dit product zuigt beter dan verwacht

Zeer tevreden over deze stofzuiger! Met 2 kinderen en een hond is het moeilijk om een goede stofzuiger te vinden. Deze stofzuiger is echt een aanrader! De honden haren zuigt hij met gemak uit het vloerkleed! De lange stang is ook erg fijn, ik als rug patiënt kan nu eindelijk in een fijne houding stofzuigen!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per PerformerPro FC9184/01 Stofzuiger met zak

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Potenza di aspirazione testata in conformità allo standard internazionale IEC 60312-1, testata dall'istituto indipendente SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., agosto 2012)