s-bag dalle prestazioni ultra durature per catturare ancora più polvere

La S-bag Philips Ultra Long Performance è realizzata in cinque strati di alta qualità, con materiale antincrostazione per la cattura anche delle polveri più sottili. Questo eccellente sistema di filtraggio fornisce risultati di pulizia superiori e aria pulita in casa. Il sistema di filtraggio multistrato consente inoltre di avere sempre una potenza di aspirazione elevata per tutta la durata della sacca. La S-bag ULP è stata testata e certificata dall'ente autonomo di certificazione TÜV Rheinland Group ed è risultata avere una durata superiore fino all'80% rispetto a un sacchetto per la polvere standard.