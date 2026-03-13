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Supporto
FC9184/01
Fuori produzione
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Come controllare se il sacchetto per la polvere dell'aspirapolvere Philips è pieno
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Quando e come sostituire il sacchetto per la polvere dell'aspirapolvere Philips?
Come si pulisce il filtro dell'aspirapolvere Philips?
L'aspirapolvere Philips non si accende
L'aspirapolvere Philips si surriscalda
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
Il vano porta-sacchetto dell'aspirapolvere è sporco
L'aspirapolvere Philips indica che il sacchetto per la polvere è pieno quando non lo è
Aspirapolvere Philips con bassa potenza di aspirazione
La potenza di aspirazione dell'aspirapolvere con sacchetto Philips è diminuita