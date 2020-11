Spazzola TriActive+ per prestazioni elevate su tutti i pavimenti

La spazzola TriActive+ utilizza una triplice azione in una sola passata. È dotata di un'apertura più ampia sulla parte anteriore per aspirare i detriti più grandi, mentre la piastra appositamente progettata rimuove la polvere in profondità dai tappeti. I canali dell'aria su entrambi i lati rimuovono la polvere e lo sporco lungo le pareti o i mobili.