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  • Il più potente aspirapolvere con sacco di Philips
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Performer ActiveAspirapolvere con sacco

FC8575/09

5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto

1 premio

Il più potente aspirapolvere con sacco di Philips
L'aspirapolvere Philips Performer offre prestazioni di pulizia ottimali pur garantendo un consumo energetico ridotto. Mantieni l'aria di casa tua pulita e salutare grazie al nostro filtro antiallergenico che intrappola oltre il 99,9% delle particelle nocive.
Vedi tutti i vantaggi

Cattura >99,9%* della polvere e il sacco dura il 50% in più**

Il più potente aspirapolvere con sacco di Philips

  • Cattura il 99,9% della polvere

  • 900 W

  • 4 l

Rivoluzionaria tecnologia AirflowMax per una potenza di aspirazione straordinaria

Rivoluzionaria tecnologia AirflowMax per una potenza di aspirazione straordinaria

Il vano raccoglipolvere dal design esclusivo ottimizza la capacità e il flusso d'aria grazie a un sacchetto per la polvere antiostruzione, che consente una forte potenza di aspirazione fino al riempimento del sacchetto.

Motore da 900W, aspirazione potente

Motore da 900W, aspirazione potente

Il motore ad alta efficienza da 900W offre un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia profonda.

Cattura il 99,9% della polvere* per risultati di pulizia profonda

Cattura il 99,9% della polvere* per risultati di pulizia profonda

La spazzola TriActive+ e la potenza di aspirazione elevata consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili*.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Recensioni

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5.0

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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3
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1

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Δυνατή σκούπα!

Δυνατή σκούπα σε μέγεθος πολύ εύκολης αποθήκευσης και μεγάλη χωρητικότητα σακούλας. Τα εξαρτήματα που έχει είναι πολύ εξυπηρετικά καθώς σκουπίζει την σκόνη και από δύσκολα σημεία (όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή , διάδρομοι στις μπαλκονόπορτες, κ.λ.π). Χαμηλό επίπεδο θορύβου και έχει επιλογή ανάλογα με τι επιφάνειες θέλεις να σκουπίσεις (χαλιά, δάπεδο, κ.λ.π)

Pro

Εύκολη αποθήκευση , watt, αντιαλλεργική λειτουργία, αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου

Contro

Δεν έχει εξάρτημα για κατοικίδια

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα

Sì, consiglio questo prodotto

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26/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Υπέροχη και λειτουργική

Από τις πιο καλές επιλογές σκούπας με αρκετά extra αξεσουάρ σκούπας και με επιλογή αγοράς επιπλέον αξεσουάρ βουρτσάκια για πιο λεπτομέρεια στο καθάρισμα.

Pro

Καλό σχεδιασμό

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Esclusioni di responsabilità

  1. aspirazione del 99,9% di polvere su pavimenti duri con fughe (IEC62885-2). Test sulle prestazioni di filtraggio effettuato in conformità a DIN EN 60312/11/2008.

  2. Dati ottenuti con sostituzione del sacchetto a una perdita di potenza di aspirazione dell'80%, rispetto ai classici sacchetti di carta FC8019/01; misurazioni interne sulla gamma FC895x/09 di Philips.