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Garanzia di 2 anni
Cattura il 99,9% della polvere
900 W
4 l
Il vano raccoglipolvere dal design esclusivo ottimizza la capacità e il flusso d'aria grazie a un sacchetto per la polvere antiostruzione, che consente una forte potenza di aspirazione fino al riempimento del sacchetto.
Il motore ad alta efficienza da 900W offre un'elevata potenza di aspirazione per una pulizia profonda.
La spazzola TriActive+ e la potenza di aspirazione elevata consentono di aspirare il 99,9% delle polveri sottili*.
Riconoscimenti
5.0
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Elleana
05/11/2021
Ελλάδα
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Δυνατή σκούπα!
Δυνατή σκούπα σε μέγεθος πολύ εύκολης αποθήκευσης και μεγάλη χωρητικότητα σακούλας. Τα εξαρτήματα που έχει είναι πολύ εξυπηρετικά καθώς σκουπίζει την σκόνη και από δύσκολα σημεία (όπως πληκτρολόγιο υπολογιστή , διάδρομοι στις μπαλκονόπορτες, κ.λ.π). Χαμηλό επίπεδο θορύβου και έχει επιλογή ανάλογα με τι επιφάνειες θέλεις να σκουπίσεις (χαλιά, δάπεδο, κ.λ.π)
Pro
Εύκολη αποθήκευση , watt, αντιαλλεργική λειτουργία, αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου
Contro
Δεν έχει εξάρτημα για κατοικίδια
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Performer Active FC8575/09 Ηλεκτρική σκούπα με σακούλα
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Louiza2
26/10/2021
Ελλάδα
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Υπέροχη και λειτουργική
Από τις πιο καλές επιλογές σκούπας με αρκετά extra αξεσουάρ σκούπας και με επιλογή αγοράς επιπλέον αξεσουάρ βουρτσάκια για πιο λεπτομέρεια στο καθάρισμα.
Pro
Καλό σχεδιασμό
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aspirazione del 99,9% di polvere su pavimenti duri con fughe (IEC62885-2). Test sulle prestazioni di filtraggio effettuato in conformità a DIN EN 60312/11/2008.
Dati ottenuti con sostituzione del sacchetto a una perdita di potenza di aspirazione dell'80%, rispetto ai classici sacchetti di carta FC8019/01; misurazioni interne sulla gamma FC895x/09 di Philips.