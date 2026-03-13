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Performer Active Aspirapolvere con sacco
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FC8575/09
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EU Declaration of conformity Philips Performer Active Bagged vacuum cleaner FC8575/09 - English (US)
Important Information Manual Philips Performer Active Bagged vacuum cleaner
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Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Quando e come sostituire il sacchetto per la polvere dell'aspirapolvere Philips?
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Come controllare se il sacchetto per la polvere dell'aspirapolvere Philips è pieno
Come si pulisce il filtro dell'aspirapolvere Philips?
Filtro di scarico
Portasacchetto per la polvere
Clip del tubo
Bocchetta per pavimenti
Tubo flessibile + manico di base
Manico RMC
Tubo telescopico
Bocchetta a lancia
S-bagClassic Long Performance - Confezione convenienza
S-bagSacchetti antipolvere anti-allergia
S-bagSacchetti per aspirapolvere
Filtro di scarico s-filter®
S-bagClassic Long Performance (confezione da 4)
Aspirapolvere Philips con bassa potenza di aspirazione
La potenza di aspirazione dell'aspirapolvere con sacchetto Philips è diminuita
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
Il vano porta-sacchetto dell'aspirapolvere è sporco
L'aspirapolvere Philips non si accende
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