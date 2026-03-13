Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
Supporto
FC6161/04
Fuori produzione
User Manual Philips DailyDuo Stick vacuum cleaner
Scopri la pulizia ogni giorno con Philips DailyDuo. Questa potente scopa elettrica 2 in 1 cordless ti consente di pulire sia il pavimento che i mobili grazie alla elevata forza aspirante garantita. Sempre a portata di mano per la pulizia di tutti i giorni!
Questo apparecchio ha le stesse prestazioni di un normale aspirapolvere?
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Dove si trova il numero di modello/numero di serie dell'aspirapolvere Philips?
Quando è necessario sostituire il filtro dell'aspirapolvere Philips DailyDuo
Come posso ordinare delle nuove batterie per l'aspirabriciole?
Come pulire lo scomparto polvere dell'aspirabriciole DailyDuo
Come pulire il giunto della spazzola dell'aspirapolvere Philips DailyDuo
Pulire il contenitore della polvere dell'aspirapolvere senza sacchetto Philips
Come pulire la spazzola dell'aspirapolvere Philips
Come si pulisce il filtro dell'aspirapolvere Philips?
La potenza di aspirazione dell'aspirapolvere Philips DailyDuo è ridotta
Perché la spia di ricarica a volte si illumina quando la batteria è completamente carica?
L'aspirapolvere Philips DailyDuo non si accende
L'aspirapolvere Philips DailyDuo non si carica
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
La spazzola dell'aspirapolvere Philips PowerPro Stick non ruota
Aspirapolvere Philips con bassa potenza di aspirazione