Una deliziosa pasta fresca in soli 10 minuti. Fare la pasta fresca fatta in casa non è mai stato così semplice! Con Philips Pasta Maker combini ingredienti freschi e genuini, per creare ogni volta la ricetta che desideri! Tu inserisci solo gli ingredienti – Philips Pasta Maker prepara la pasta nel tempo in cui l’acqua bolle.