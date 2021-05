Scaricare l'app Sonicare sullo smartphone.

Assicurarsi che il Bluetooth dello smartphone sia attivato, quindi prendere in mano lo spazzolino per attivarlo (le spie dovrebbero accendersi).

Aprire l'app. Seguire la configurazione guidata, compresa l'associazione con lo spazzolino. Abilitare i servizi di localizzazione se si desidera utilizzare la sincronizzazione automatica.

Creare un account tramite l'app. Se richiesto, aggiornare il firmware per accedere a tutte le funzioni più recenti.

È tutto pronto per provare la prima esperienza connessa! Assicurarsi di sincronizzare regolarmente lo spazzolino con l'app, in modo da non perdere consigli e indicazioni aggiornate.

Per la sincronizzazione automatica (consigliata): Consentire l'accesso alla posizione durante la configurazione dell'app. In questo modo il telefono rileva quando si trova nel raggio di portata dello spazzolino ed è in grado di aggiornare facilmente i dati relativi alla pulizia.

- Per eseguire la sincronizzazione manuale: Associare e collegare lo spazzolino all'app ogni due settimane circa. In questo modo, i progressi, le indicazioni e i consigli relativi alla pulizia rimangono aggiornati.