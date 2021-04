Questo sistema è compatibile solo con i rasoi dotati di un pod Quick Clean nella confezione. Capovolgere il rasoio e premere il pulsante on/off per verificare rapidamente se è compatibile con il pod Quick Clean. Se il promemoria di pulizia (3 punti) si accende, è possibile utilizzare il pod Quick Clean per pulire il rasoio. Al momento, i seguenti numeri di modello vengono forniti con il pod Quick Clean: S5579, S5584/6, S7782/3/6/8.

Sistema SmartClean

Il sistema Philips SmartClean può essere utilizzato per ricaricare, pulire e lubrificare il rasoio Philips. SmartClean Plus (numero di modello 5.2) è dotato anche di un programma di asciugatura.



Il sistema Philips SmartClean 5.1 è compatibile con i rasoi Philips serie 7000 e serie 5000 (S51xx - S56xx) visibili nell'immagine 1 (aggiungere immagine con modello vecchio e nuovo a confronto).



Il sistema Philips SmartClean 5.2 è compatibile con i rasoi Philips della serie 9000.



Se l'immagine non è di aiuto per accertare la compatibilità del proprio rasoio con il sistema SmartClean, fare riferimento al manuale dell'utente oppure contattare Philips.