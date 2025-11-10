Termini di ricerca

    Quali rasoi Philips sono compatibili con il pod Quick Clean?

    Pubblicato su 5 marzo 2025

    Tutti i rasoi Philips con un piccolo foro al centro delle tre testine di rasatura pentagonali (fig. 1) possono essere puliti con il pod Quick Clean di Philips (fig. 2).

    Tuttavia, non tutti i rasoi sono dotati di un programma di pulizia automatico. Per scoprire se il proprio rasoio ne è dotato, tenerlo capovolto e premere il pulsante di accensione.

    • Se sul display del rasoio appare un'animazione con tre gocce, il rasoio include un programma di pulizia automatico e si spegnerà automaticamente al termine del programma.
    • Se l'animazione con tre gocce non appare, il rasoio non è dotato del programma di pulizia automatico. È comunque possibile pulirlo utilizzando il pod Quick Clean, ma non seguirà un ciclo di pulizia specifico ed è necessario spegnere il rasoio manualmente terminata la pulizia.

    Se il rasoio non è compatibile con il pod Quick Clean, tutti i rasoi Philips utilizzabili sotto la doccia o impermeabili possono essere puliti con l'acqua corrente fredda o calda. Controllare se sulla parte posteriore del rasoio è presente una piccola icona di rubinetto o doccia/vasca da bagno. Se è presente una di tali icone, è possibile pulire il rasoio sotto l'acqua corrente. 

