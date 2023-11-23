Preparare il rasoio

Per una rasatura precisa, confortevole e senza preoccupazioni è necessario partire da un rasoio adeguato. Per questo motivo, consigliamo di pulire il rasoio dopo ogni rasatura e di assicurarsi che la batteria sia sempre carica e pronta per la sessione successiva. Inoltre, assicurarsi di rimuovere e pulire accuratamente le testine di rasatura ogni mese.



Una batteria scarica e/o le testine di rasatura sporche possono ridurre le prestazioni di rasatura, quindi vale la pena dedicare del tempo a mantenere il rasoio in condizioni ottimali.



Fare riferimento al video riportato di seguito per una panoramica delle informazioni contenute in questa sezione (sebbene i modelli di rasoio siano diversi, gli stessi principi si applicano a tutti i rasoi Philips. Per ulteriori dettagli, leggere attentamente le informazioni riportate di seguito).



Suggerimento: dopo aver toccato/fatto clic per avviare il video, toccare/fare clic sull'icona a forma di ingranaggio nella parte inferiore del video per attivare i sottotitoli nella propria lingua (se necessario).