    Come ottenere delle prestazioni ottimali dal rasoio Philips

    Pubblicato su 4 marzo 2025
    Per ottenere le migliori prestazioni dal rasoio Philips, fare riferimento alle indicazioni e alle tecniche descritte di seguito.

    Suggerimento: se il rasoio Philips non rade bene come al solito, rimuovere e pulire a fondo le testine di rasatura può aiutare a ripristinare le prestazioni ottimali. 

    Preparare il rasoio

    Per una rasatura precisa, confortevole e senza preoccupazioni è necessario partire da un rasoio adeguato. Per questo motivo, consigliamo di pulire il rasoio dopo ogni rasatura e di assicurarsi che la batteria sia sempre carica e pronta per la sessione successiva. Inoltre, assicurarsi di rimuovere e pulire accuratamente le testine di rasatura ogni mese.

    Una batteria scarica e/o le testine di rasatura sporche possono ridurre le prestazioni di rasatura, quindi vale la pena dedicare del tempo a mantenere il rasoio in condizioni ottimali.

    Fare riferimento al video riportato di seguito per una panoramica delle informazioni contenute in questa sezione (sebbene i modelli di rasoio siano diversi, gli stessi principi si applicano a tutti i rasoi Philips. Per ulteriori dettagli, leggere attentamente le informazioni riportate di seguito).

    Suggerimento: dopo aver toccato/fatto clic per avviare il video, toccare/fare clic sull'icona a forma di ingranaggio nella parte inferiore del video per attivare i sottotitoli nella propria lingua (se necessario).

    Lasciare alla pelle il tempo di abituarsi al rasoio

    Se si utilizza un nuovo rasoio Philips per la prima volta, la pelle potrebbe aver bisogno di un po' di tempo per adattarsi. Ciò significa che la pelle potrebbe apparire leggermente irritata dopo le prime rasature. Utilizzare il rasoio Philips regolarmente per almeno 21 giorni e dare alla pelle il tempo di adattarsi.

    Dopo la rasatura, applicare una crema idratante delicata, una lozione dopobarba o un balsamo lenitivo per pelli irritate.

    Rifinire i peli del viso più lunghi

    Radere i peli lunghi del viso con un rasoio può risultare scomodo e provocare una fastidiosa sensazione di strappo.

    Per questo motivo, Philips consiglia di partire dalla rifinitura dei peli del viso se non ci si rade da qualche giorno o se la barba è piuttosto folta.

    Alcuni rasoi Philips sono dotati di un accessorio rifinitore che è possibile utilizzare. In alternativa, procedere con un normale regolabarba.

    Procedere con delicatezza

    Durante la rasatura è importante essere delicati, soprattutto se si ha una pelle sensibile e facilmente irritabile. Tenere saldamente le testine di rasatura ma lasciare scorrere il rasoio con delicatezza sulla pelle.

    Una leggera pressione riduce anche l'attrito tra il rasoio e la pelle, rendendo la rasatura più confortevole.

    Consigli per la rasatura su pelle bagnata

    Nota: prima di iniziare, verificare sempre che il rasoio sia adatto alla rasatura con acqua e schiuma/gel. I rasoi adatti possono essere identificati dal simbolo del rubinetto o della vasca da bagno sul retro dell'impugnatura o consultando il manuale dell'utente.

    Quando si utilizza il rasoio Philips con gel o schiuma da barba:
    • Lavare il viso con del sapone o un detergente prima di iniziare la rasatura.
    • Applicare il gel o la schiuma da barba su viso e collo.
    • Far scorrere il rasoio sulla pelle eseguendo dei piccoli movimenti circolari. Ciò assicura la rimozione di tutti i peli, indipendentemente dalla direzione in cui crescono
    • Non passare il rasoio più volte sulla stessa area.
    • Man mano che si procede, sciacquare la schiuma o il gel in eccesso dalle testine di rasatura per mantenere le lame pulite.
    Rasatura su pelle bagnata con il rasoio Philips

    Consigli per la rasatura a secco

    Per una rasatura senza acqua o gel/schiuma da barba:
    • Lavare il viso con acqua e sapone o un detergente prima di iniziare la rasatura.
    • Attendere almeno 15 minuti prima di iniziare la rasatura, in modo che la pelle si asciughi completamente
    • Far scorrere il rasoio sulla pelle eseguendo dei piccoli movimenti circolari. Ciò assicura la rimozione di tutti i peli, indipendentemente dalla direzione in cui crescono
    • Non passare il rasoio più volte sulla stessa area.
    Per ulteriori consigli sulla rasatura, scaricare l'app GroomTribe per lo styling e la rasatura disponibile nell'App Store di Google Play e nell'App Store di Apple

