Come ottenere delle prestazioni ottimali dal rasoio Philips
Suggerimento: se il rasoio Philips non rade bene come al solito, rimuovere e pulire a fondo le testine di rasatura può aiutare a ripristinare le prestazioni ottimali.
Preparare il rasoio
Una batteria scarica e/o le testine di rasatura sporche possono ridurre le prestazioni di rasatura, quindi vale la pena dedicare del tempo a mantenere il rasoio in condizioni ottimali.
Fare riferimento al video riportato di seguito per una panoramica delle informazioni contenute in questa sezione (sebbene i modelli di rasoio siano diversi, gli stessi principi si applicano a tutti i rasoi Philips. Per ulteriori dettagli, leggere attentamente le informazioni riportate di seguito).
Suggerimento: dopo aver toccato/fatto clic per avviare il video, toccare/fare clic sull'icona a forma di ingranaggio nella parte inferiore del video per attivare i sottotitoli nella propria lingua (se necessario).
Lasciare alla pelle il tempo di abituarsi al rasoio
Dopo la rasatura, applicare una crema idratante delicata, una lozione dopobarba o un balsamo lenitivo per pelli irritate.
Rifinire i peli del viso più lunghi
Radere i peli lunghi del viso con un rasoio può risultare scomodo e provocare una fastidiosa sensazione di strappo.
Per questo motivo, Philips consiglia di partire dalla rifinitura dei peli del viso se non ci si rade da qualche giorno o se la barba è piuttosto folta.
Alcuni rasoi Philips sono dotati di un accessorio rifinitore che è possibile utilizzare. In alternativa, procedere con un normale regolabarba.
Procedere con delicatezza
Una leggera pressione riduce anche l'attrito tra il rasoio e la pelle, rendendo la rasatura più confortevole.
Consigli per la rasatura su pelle bagnata
Quando si utilizza il rasoio Philips con gel o schiuma da barba:
- Lavare il viso con del sapone o un detergente prima di iniziare la rasatura.
- Applicare il gel o la schiuma da barba su viso e collo.
- Far scorrere il rasoio sulla pelle eseguendo dei piccoli movimenti circolari. Ciò assicura la rimozione di tutti i peli, indipendentemente dalla direzione in cui crescono
- Non passare il rasoio più volte sulla stessa area.
- Man mano che si procede, sciacquare la schiuma o il gel in eccesso dalle testine di rasatura per mantenere le lame pulite.
Consigli per la rasatura a secco
- Lavare il viso con acqua e sapone o un detergente prima di iniziare la rasatura.
- Attendere almeno 15 minuti prima di iniziare la rasatura, in modo che la pelle si asciughi completamente
- Far scorrere il rasoio sulla pelle eseguendo dei piccoli movimenti circolari. Ciò assicura la rimozione di tutti i peli, indipendentemente dalla direzione in cui crescono
- Non passare il rasoio più volte sulla stessa area.