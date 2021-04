Quando sostituire la cartuccia di pulizia

Si consiglia di sostituire la cartuccia del sistema di pulizia dei rasoi Philips quando è indicato dalla base per la pulizia o quando non si è più soddisfatti delle prestazioni di pulizia del sistema.



Per il sistema SmartClean, sul dispositivo viene visualizzato un simbolo a forma di freccia arancione lampeggiante. Nel pod Quick Clean viene visualizzata una piccola icona a forma di finestra (vedere l'immagine).



Se si utilizza il sistema di pulizia ogni settimana, il liquido contenuto in una cartuccia dovrebbe essere sufficiente per tre mesi. Se lo si utilizza più regolarmente, la cartuccia dovrà essere sostituita molto prima, probabilmente nell'arco di un mese.



La cartuccia di pulizia Philips è dotata di uno speciale liquido detergente progettato per il dispositivo Non provare a riempire la cartuccia con un diverso tipo di soluzione detergente. Ciò potrebbe danneggiare il dispositivo.



Per acquistare le cartucce sostitutive del sistema di pulizia Philips, visitare il nostro negozio online.