Se è necessario rimuovere e reinstallare le testine di rasatura del rasoio Philips (talvolta detto rasoio elettrico), fare riferimento alle informazioni riportate di seguito.
Per una profonda routine di pulizia e la sostituzione delle testine di rasatura, è necessario sapere come rimuoverle e reinstallarle. Questo è essenziale per mantenere il rasoio elettrico Philips in buone condizioni.
Nota: le immagini riportate di seguito potrebbero differire dal modello di rasoio Philips in possesso, ma si applicano gli stessi principi. Per istruzioni specifiche sul rasoio in possesso, consultare il manuale dell'utente.
Come si rimuovono le testine del rasoio Philips?
Pubblicato su 23 novembre 2023
Informazioni dettagliate sul rasoio
Importante: la maggior parte dei rasoi Philips è impermeabile, ma alcuni modelli non lo sono. Le istruzioni di pulizia riportate in questo articolo si applicano solo ai rasoi impermeabili. Per scoprire se il rasoio in possesso è impermeabile, fare riferimento al manuale dell'utente o verificare la presenza di un piccolo simbolo che raffiguri un rubinetto o una vasca/doccia sull'impugnatura del rasoio.
Fare riferimento alle figure A e B riportate di seguito per scoprire quali parti del rasoio Philips sono rimovibili. Queste sono le due tipologie di di rasoi Philips più comuni, ma i singoli modelli possono presentare lievi differenze.
Gli elenchi numerati riportati di seguito indicano i nomi utilizzati per ciascuna parte. I numeri 2 e 3 riguardano le testine di rasatura del rasoio Philips.
Figura A (rasoio con anelli di arresto):
Figura A (rasoio con anelli di arresto):
- Supporto della testina di rasatura
- Protezioni
- Lame
- Anelli di arresto
- Unità di rasatura con vano di raccolta peli
- Impugnatura del rasoio
- Pulsante on/off
- Interfaccia utente (varia in base al modello)
- Supporto della testina di rasatura
- Protezioni
- Lame
- Struttura di supporto
- Vano di raccolta peli
- Pulsante on/off
Rasoi con anelli di arresto
Le informazioni contenute in questa sezione si riferiscono a tutti i rasoi Philips dotati di singoli anelli in plastica e metallo per tenere in posizione le testine di rasatura.
Scollegare il rasoio dalla presa di corrente e assicurarsi che sia spento prima di iniziare. Se si intende sostituire le testine di rasatura con testine nuove, è possibile saltare i passaggi da 4 a 7.
- Rimuovere il supporto della testina di rasatura dall'unità di rasatura sulla parte superiore del rasoio. A seconda del modello, è possibile premere il pulsante sulla parte anteriore dell'unità di rasatura per aprirla e poi sollevarla dal perno, oppure estrarre semplicemente il supporto della testina di rasatura dall'unità di rasatura.
- Ruotare ciascun anello di arresto in senso antiorario per sbloccarlo.
- Estrarre le testine di rasatura dal supporto.
- Rimuovere le lame dalle relative protezioni. Nota: lama e protezione formano un insieme unico, quindi fare attenzione a non mischiarle.
- Risciacquare la lama con acqua calda.
- Risciacquare la protezione con acqua calda.
- Riposizionare ogni lama all'interno di ciascuna protezione.
- Mantenendo il supporto della testina di rasatura capovolto, reinserire le testine di rasatura con la parte superiore della protezione rivolta verso il basso.
- Posizionare l'anello di arresto sulla testina di rasatura. Le piccole sporgenze utilizzate per afferrare e ruotare gli anelli devono essere rivolte verso l'alto.
- Ruotare gli anelli d'arresto in senso orario per bloccare le testine di rasatura in posizione.
Rasoi con struttura di supporto
Le informazioni contenute in questa sezione si riferiscono a tutti i rasoi Philips dotati di una struttura o staffa in plastica per tenere in posizione le testine di rasatura.
Scollegare il rasoio dalla presa di corrente e assicurarsi che sia spento prima di iniziare. Se si intende sostituire le testine di rasatura con testine nuove, è possibile saltare i passaggi 5 e 6.
- Rimuovere il supporto della testina di rasatura dall'impugnatura del rasoio.
- Ruotare il selettore sulla struttura di supporto in senso antiorario per sbloccarla (1), quindi sollevarla (2).
- Estrarre le testine di rasatura dal supporto.
- Rimuovere le lame dalle relative protezioni. Nota: lama e protezione formano un insieme unico, quindi fare attenzione a non mischiarle.
- Se è necessario pulire il rasoio, sciacquare ogni lama e protezione con acqua calda.
- Riposizionare ogni lama all'interno di ciascuna protezione.
- Mantenendo il supporto della testina di rasatura capovolto, reinserire le testine di rasatura con la parte superiore della protezione rivolta verso il basso.
- Posizionare la struttura di supporto sulle testine di rasatura con il selettore rivolto verso l'alto (1), quindi ruotate il selettore per bloccare la struttura in posizione (2).
Dopo la sostituzione delle testine di rasatura
Se di recente le testine di rasatura del rasoio Philips sono state sostituite con testine nuove, si potrebbe avvertire un lieve fastidio sulla pelle durante la rasatura con le nuove testine.
Si consiglia di attendere 21 giorni affinché la pelle si adatti alle testine di rasatura. In caso di arrossamenti o irritazioni, si consiglia di applicare una lozione delicata e priva di alcol per lenire la pelle dopo la rasatura.
