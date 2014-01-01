Una piccola icona raffigurante una singola barra o linea orizzontale indica che la batteria del rasoio è scarica.

Caricare il rasoio collegandolo a una presa di corrente.

Durante la ricarica del rasoio, le linee si riempiranno partendo dal basso, lampeggiando inizialmente e poi diventando fisse, fino a quando tutte le linee saranno illuminate in modo fisso e il rasoio sarà completamente carico.