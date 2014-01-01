Cosa significano le icone sul mio rasoio Philips serie i9000?
Pubblicato su
23 giugno 2025
Il rasoio Philips utilizza simboli, icone e altri segnali per fornire importanti informazioni su utilizzo e manutenzione.
Alcune delle icone mostrate in questo articolo sono accompagnate da testo in inglese. Il testo sul rasoio cambia in base alle impostazioni della lingua, ma il simbolo è lo stesso in tutte le lingue.
Nota: questo articolo è pertinente solo per il rasoio Philips Serie i9000. Le icone e i simboli variano a seconda che si disponga del modello i9000, i9000 Prestige o i9000 Prestige Ultra. I colori possono differire dagli esempi riportati di seguito.
Spina e freccia
Una piccola icona raffigurante una spina di alimentazione con una freccia sotto indica che il rasoio non può essere utilizzato quando è collegato a una presa di corrente.
Scollegare il rasoio dalla presa di corrente prima di accenderlo.
Rubinetto e testine di rasatura
Una piccola icona raffigurante un rubinetto con acqua corrente sopra le testine di rasatura smontate indica che il rasoio deve essere pulito a fondo. Questo promemoria viene visualizzato automaticamente una volta al mese.
Pulire il rasoio seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente (suggerimento: il manuale dell'utente è disponibile anche online).
3 gocce d'acqua
Una piccola icona raffigurante 3 gocce d'acqua indica che il rasoio deve essere pulito. Questa icona viene visualizzata automaticamente dopo ogni rasatura.
Pulire il rasoio seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente (suggerimento: il manuale dell'utente è disponibile anche online).
Linea orizzontale
Una piccola icona raffigurante una singola barra o linea orizzontale indica che la batteria del rasoio è scarica.
Caricare il rasoio collegandolo a una presa di corrente.
Durante la ricarica del rasoio, le linee si riempiranno partendo dal basso, lampeggiando inizialmente e poi diventando fisse, fino a quando tutte le linee saranno illuminate in modo fisso e il rasoio sarà completamente carico.
Simbolo IQ
Una piccola icona raffigurante le lettere I e Q indica che la tecnologia SkinIQ integrata nel rasoio sta monitorando la rasatura.
Batteria
Quando la batteria è (quasi) scarica, viene visualizzata una piccola icona raffigurante una batteria.
Collegare il rasoio a una presa di corrente e lasciarlo in carica.
Piuma, testine di rasatura, simbolo più (+), bolle
Questi simboli indicano la modalità di rasatura del rasoio.
Piuma: modalità delicata
Testine di rasatura a forma di pentagono: modalità normale
Testine di rasatura a forma di pentagono con simbolo più (+): modalità intensa
Bolle: modalità schiuma, per la rasatura con schiuma o gel
Regolare la modalità premendo il pulsante sulla parte inferiore del display quando il rasoio è acceso.
Contenitore con liquidio
Quando la cartuccia del Quick Clean Pod deve essere sostituita, sull'impugnatura del rasoio viene visualizzata una piccola icona raffigurante un contenitore con del liquido blu al suo interno.
Lucchetto
Quando il blocco da viaggio è attivato, sull'impugnatura del rasoio viene visualizzata una piccola icona raffigurante un lucchetto. Questo serve a impedire che il rasoio si accenda automaticamente durante il trasporto o la conservazione.
Per informazioni su come disattivare e attivare il blocco da viaggio, consultare il manuale dell'utente (disponibile anche online).
Suggerimento: per il modello i9000 è possibile attivare o disattivare il blocco da viaggio tenendo premuto il pulsante di accensione per circa 5 secondi. Per i modelli i9000 Prestige e i9000 Prestige Ultra è possibile attivare il blocco da viaggio utilizzando il pulsante menu nella parte inferiore del display.
Telefono con fumetto
Una piccola icona raffigurante un cellulare con un simbolo di conversazione/dialogo/notifica indica che il rasoio sta comunicando con l'app GroomTribe o che la memoria del rasoio è quasi piena.
Sincronizzare regolarmente le rasature con l'app GroomTribe per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni di rasatura e altro ancora.