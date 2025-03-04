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Come si pulisce il rasoio Philips?

Pulire regolarmente il rasoio Philips per assicurarsi che rimanga sempre in perfette condizioni e che fornisca sempre una rasatura perfetta. Di seguito è riportata una spiegazione di come eseguire questa operazione, mentre istruzioni più dettagliate sono disponibili nel manuale dell'utente fornito con il rasoio.

Se le prestazioni del rasoio Philips sono diminuite, fare riferimento alla sezione "Pulizia accurata" riportata di seguito.

Fare riferimento a questo video per una panoramica delle informazioni contenute in questo articolo. Attivare i sottotitoli su YouTube per visualizzare il testo del video nella propria lingua.

Sebbene i modelli di rasoio siano diversi, gli stessi principi si applicano a tutti i rasoi Philips. Per ulteriori dettagli, leggere le informazioni riportate di seguito.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XP521/03 , S6632/14 , S8830/54 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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