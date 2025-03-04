Come si pulisce il rasoio Philips?

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Pulire regolarmente il rasoio Philips per assicurarsi che rimanga sempre in perfette condizioni e che fornisca sempre una rasatura perfetta. Di seguito è riportata una spiegazione di come eseguire questa operazione, mentre istruzioni più dettagliate sono disponibili nel manuale dell'utente fornito con il rasoio.
Se le prestazioni del rasoio Philips sono diminuite, fare riferimento alla sezione "Pulizia accurata" riportata di seguito.
Fare riferimento a questo video per una panoramica delle informazioni contenute in questo articolo. Attivare i sottotitoli su YouTube per visualizzare il testo del video nella propria lingua.
Sebbene i modelli di rasoio siano diversi, gli stessi principi si applicano a tutti i rasoi Philips. Per ulteriori dettagli, leggere le informazioni riportate di seguito.
Per evitare di danneggiare il rasoio, prima di pulirlo, controllare sempre che sia impermeabile. I rasoi impermeabili sono dotati di un simbolo a forma di rubinetto (figura 1) o vasca da bagno (figura 2) stampato sull'impugnatura. Se sull'impugnatura è stampato il simbolo di un rubinetto contrassegnato da una croce (figura 3), il dispositivo non deve essere lavato con acqua.
Scollegare il rasoio dalla presa di alimentazione prima di procedere con la pulizia.
Philips consiglia di pulire rapidamente il rasoio dopo ogni rasatura per ridurre al minimo accumuli di peli e residui intorno alle testine di rasatura.
Per i rasoi impermeabili: accendere il rasoio e sciacquare l'intera unità di rasatura (la parte superiore del rasoio) sotto l'acqua corrente calda. Spegnere il rasoio.
A seconda del modello di rasoio, spegnere l'unità di rasatura premendo il pulsante di rilascio tirando delicatamente la parte superiore. L'apertura consente di risciacquare l'interno dell'unità di rasatura. Lasciare asciugare prima della rasatura successiva. Le illustrazioni riportate di seguito mostrano come pulire due modelli comuni di rasoio impermeabile.
Per i rasoi a secco: con il rasoio spento, soffiare sulla parte superiore dell'unità di rasatura per rimuovere peli e residui.
A seconda del modello di rasoio, spegnere l'unità di rasatura premendo il pulsante di rilascio tirando delicatamente la parte superiore. L'apertura consente di pulire l'interno dell'unità di rasatura. A tale scopo, utilizzare la spazzolina per la pulizia fornita con il rasoio o un pennello morbido e pulito (o strumenti simile).
Se si dispone di un sistema SmartClean o Quick Clean Pod per il rasoio Philips, è possibile utilizzarlo per pulirlo e rinfrescarlo dopo ogni rasatura. L'utilizzo del sistema di pulizia sostituisce le normali operazioni di pulizia descritte nella sezione precedente.
Tuttavia, è comunque necessaria una pulizia accurata ogni mese (vedere i dettagli di seguito).
Philips consiglia di pulire a fondo il rasoio almeno una volta al mese oppure quando le prestazioni di rasatura risultano ridotte.
Per pulire a fondo il rasoio, è necessario rimuovere le testine di rasatura.
Di seguito sono riportate le illustrazioni che mostrano come rimuovere e pulire le testine di rasatura per due tipi comuni di rasoio Philips. Per istruzioni dettagliate sul rasoio, fare riferimento alla domanda frequente "Come si rimuovono le testine di rasatura del rasoio Philips?" o al manuale dell'utente.
Per i rasoi impermeabili: è possibile pulire lame e protezione separatamente dopo aver rimosso le testine di rasatura. Tenere presente che lama e protezione formano un insieme unico, quindi fare attenzione a non mischiarle. Dopo la pulizia, lasciare asciugare tutte i componenti prima della rasatura successiva.
Per i rasoi a secco: utilizzare la spazzolina per la pulizia in dotazione (o un'altra spazzola morbida e pulita) per pulire le testine di rasatura dopo averle rimosse. Rimuovere la lama dalla protezione e rimuovere tutti i peli visibili. Tenere presente che lama e protezione formano un insieme unico, quindi fare attenzione a non mischiarle.
Per un rasoio ancora più igienico, è possibile utilizzare il caricatore Philips UV e UV Cube insieme a una pulizia regolare e accurata (come descritto nelle sezioni precedenti).
Lasciare asciugare il rasoio prima di utilizzare gli accessori UV.
Nota: il caricatore UV e i sistemi UV sono compatibili solo con specifici modelli di rasoio. Questi accessori consentono di rimuovere i batteri dal rasoio, ma non sostituiscono la pulizia.
Se il rasoio Philips è dotato di un rifinitore a scomparsa o di accessori ad aggancio come un rifinitore di precisione, un regolabarba o un rifinitore per naso, questi possono essere puliti sotto l'acqua corrente calda.
Lasciare asciugare gli accessori all'aria prima di utilizzarli successivamente.
Suggerimento: Per prestazioni ottimali, lubrificare i denti del rifinitore a scomparsa con una goccia di olio minerale ogni sei mesi.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: XP521/03 , S6632/14 , S8830/54 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›
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