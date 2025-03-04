Come si pulisce il rasoio Philips?

Philips consiglia di pulire a fondo il rasoio almeno una volta al mese oppure quando le prestazioni di rasatura risultano ridotte.

Per pulire a fondo il rasoio, è necessario rimuovere le testine di rasatura.



Di seguito sono riportate le illustrazioni che mostrano come rimuovere e pulire le testine di rasatura per due tipi comuni di rasoio Philips. Per istruzioni dettagliate sul rasoio, fare riferimento alla domanda frequente "Come si rimuovono le testine di rasatura del rasoio Philips?" o al manuale dell'utente.



Per i rasoi impermeabili: è possibile pulire lame e protezione separatamente dopo aver rimosso le testine di rasatura. Tenere presente che lama e protezione formano un insieme unico, quindi fare attenzione a non mischiarle. Dopo la pulizia, lasciare asciugare tutte i componenti prima della rasatura successiva.



Per i rasoi a secco: utilizzare la spazzolina per la pulizia in dotazione (o un'altra spazzola morbida e pulita) per pulire le testine di rasatura dopo averle rimosse. Rimuovere la lama dalla protezione e rimuovere tutti i peli visibili. Tenere presente che lama e protezione formano un insieme unico, quindi fare attenzione a non mischiarle.