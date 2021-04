Come si pulisce il rasoio Philips?

Per scoprire come pulire il rasoio Philips, seguire le istruzioni riportate di seguito in base al proprio rasoio. Prima di pulire il rasoio assicurarsi sempre che sia impermeabile, cercando il simbolo del rubinetto o della vasca stampato sul retro del prodotto.



È consigliabile pulire il rasoio dopo ogni rasatura per prestazioni ottimali. A seconda del modello di rasoio, potrebbe essere visualizzato un simbolo di notifica lampeggiante sul rasoio come promemoria di pulizia.

Per istruzioni precise sulla pulizia del proprio modello, fare riferimento al manuale dell'utente.