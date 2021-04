Per ottenere i migliori risultati dal rasoio Philips, seguire i consigli e suggerimenti riportati di seguito.

Se si utilizza per la prima volta il rasoio Philips, tenere presente che la pelle ha bisogno di abituarsi a questo metodo di rasatura. Ciò significa che all'inizio potrebbe irritarsi leggermente. Potrebbero essere necessarie due o tre settimane prima che la pelle si abitui al nuovo rasoio Philips. Dopo la rasatura è inoltre possibile utilizzare una crema idratante o un dopobarba delicati per ridurre al minimo l'irritazione.

Pretagliare i peli del viso più lunghi

Radere peli lunghi può essere fastidioso e potrebbe irritare la pelle.



Se non ci si rade da alcuni giorni e si ha una barba folta, è preferibile tagliarla prima di iniziare la rasatura. Questa tecnica aiuta anche a ridurre il tempo di rasatura.



Alcuni rasoi Philips sono dotati di un accessorio rifinitore che è possibile utilizzare per tagliare la barba. In caso contrario, utilizzare il regolabarba.