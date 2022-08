Vantaggi di cucinare con Air Cooker

Ci sono diversi motivi per cui Air Cooker è un buon investimento. Ad esempio, questi sono solo alcuni dei benefici di Air Cooker:

Cucinare ad aria calda mantiene fino al 90% dei nutrienti con l'impostazione “Cottura a vapore con aria” *

Potrai gustare deliziose verdure croccanti e carne tenera e succosa! Air Cooker offre la perfetta combinazione di tempo, temperatura e umidità per ogni ingrediente con diversi metodi di cottura

Air Cooker è facile da pulire grazie ai programmi di pulizia automatici e alle parti lavabili in lavastoviglie

Air Cooker ti consente di preparare diversi tipi di alimenti, come carne, verdure, pane fatto in casa e dolci.

Usa la pratica app per modificare le impostazioni di Air Cooker dal divano, se lo desideri

Abbiamo risposto ampiamente alla tua domanda “perché usare Air Cooker”. In breve, la cottura ad aria è facile e salutare e produce anche risultati incredibilmente gustosi. Quindi non dovrai mai più servire alla tua famiglia verdure mollicce o petto di pollo secco. Vuoi sapere come usare Air Cooker per preparare verdure gustose e sane? Allora leggi questo articolo . Se, invece, ti stai chiedendo quale sia la differenza tra un forno ad aria e una friggitrice ad aria, te lo spieghiamo in questo articolo. Buon appetito!

*Testato su broccoli, peperoni e taccole preserva il 90% di vitamina C. Nel salmone il 93% di omega 3/6 e nel manzo il 90% di ferro.