La differenza tra Air Cooker e Airfryer, vaporiera e forno

Queste sono le principali differenze tra Air Cooker, forni tradizionali, vaporiere e Airfryer:

Principale differenza tra un Air Cooker e un forno tradizionale: con un Air Cooker è possibile impostare non solo la temperatura e il tempo di cottura, ma anche il livello di umidità. A differenza di un forno, può anche cuocere a vapore.

Differenza tra un Air Cooker e Airfryer: un Airfryer cuoce il cibo in modo molto uniforme ed efficiente, ma non è possibile regolare il livello di umidità. Riassumiamo la differenza tra Airfryer e Air Cooker come segue: un Airfryer cuoce il cibo gustoso in modo sano; un Air Cooker cuoce il cibo sano in modo gustoso.

Differenza tra Air Cooker e vaporiera: le vaporiere non sono versatili come gli Air Cooker. Il vapore acqueo caldo garantisce un elevato grado di umidità e una temperatura relativamente bassa (massimo 100 gradi Celsius). Con un Air Cooker puoi cuocere a vapore, ma anche cuocere il pane, ad esempio.