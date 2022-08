Consigli per un gustoso pesce al vapore

Durante la cottura a vapore, è importante che il pesce non entri in contatto con l'acqua. Come preparare un gustoso pesce al vapore:

Porta ad ebollizione l'acqua in una pentola. Metti il pesce in un cestello per la cottura a vapore e adagialo sopra la pentola. Copri la pentola con un coperchio per evitare che il vapore fuoriesca e attendi che il pesce sia cotto.

Puoi anche cuocere il pesce avvolgendolo insieme ai condimenti nella carta forno oppure disponendolo in una pirofila ricoperta da un foglio di alluminio. L'umidità che viene rilasciata dagli ingredienti non può fuoriuscire, così il pesce cuoce in modo uniforme e non si secca.

Consiglio: puoi cuocere il pesce a vapore in modo impeccabile con Philips Air Cooker. L'innovativa tecnologia NutriFlavor regola la temperatura, il tempo di cottura e il livello di umidità dei tuoi ingredienti. In questo modo, il pesce preserva più del 90% degli acidi grassi omega essenziali. Naturalmente puoi usare Air Cooker anche per cuocere al vapore le verdure e persino il pane!