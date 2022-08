La friggitrice ad aria Philips è una soluzione di cottura ad alta temperatura che utilizza l'aria per ottenere risultati croccanti e teneri, come patatine fritte perfette, pollo croccante, ricette al forno e così via. Philips Air Cooker è una pentola a controllo climatico che utilizza calore e umidità in modo controllato. Questo preserva fino al 90% delle sostanze nutritive e consente di ottenere risultati di cottura precisi con gusto e consistenza perfetti, come pesce e carne succosi, verdure croccanti, pane fatto in casa e molto altro ancora.