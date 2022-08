Potresti aver notato che in questo articolo consigliamo la cottura a vapore come metodo di cottura per tutte le verdure. Questo è uno dei modi migliori per preparare velocemente delle gustose verdure preservando le vitamine. Ma non finisce qui: puoi praticamente cuocere a vapore qualsiasi verdura; anche la cottura delle patate può essere a vapore; così come funghi e persino carne, pesce e frutti di mare. Un elettrodomestico come Philips Air Cooker rende ancora più facile cuocere a vapore diversi ingredienti, oltre al fatto che un Air Cooker conserva fino al 90% della vitamina C contenuta delle verdure*.



Ora conosci i trucchi per preparare deliziosi cavolfiori, broccoli e asparagi e puoi usare questi consigli anche per cuocere altre verdure e imparare, per esempio, come cuocere patate croccanti e gustose. Così tu e la tua famiglia potrete gustare verdure preparate alla perfezione, ricche di sapore e di sostanze nutritive.



*Testato su broccoli, peperoni e taccole preserva il 90% di vitamina C con l'impostazione "Cottura a vapore con aria".