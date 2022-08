In quanto tempo cuociono le patate?

Il tempo di cottura delle patate varia molto, poiché influisce il metodo di preparazione, la varietà di patate e le dimensioni dei tagli delle patate. Una patata è pronta quando puoi facilmente infilarci una forchetta.

Lessa le patate: le patate devono appena essere coperte dall’acqua. Falle bollire per circa 20 minuti.

Patate al forno (affettate): 10 minuti (dopo la precottura per 10-15 minuti)

In forno (200 gradi): gli spicchi sono arrostiti dopo circa 25 minuti; le patate al forno impiegano circa 45 minuti

Frittura: primi 5 minuti a 150 gradi e poi altri 5 minuti a 180 gradi

Nella Airfryer: dopo circa 15 minuti (scuotendole ogni 5 minuti) avrei delle belle e croccanti fette di patate. Puoi anche cuocere le patate nella Aifryer: sono pronte in circa 25 minuti.

Consiglio: quanto tempo ci vuole per cuocere le patate arrosto, bollite o fritte? Puoi precuocerle nel microonde per 5 minuti per dimezzare il tempo di preparazione in padella o al forno!

Quanto tempo devono cuocere i broccoli, qual è il tempo di cottura degli asparagi e in quanto tempo cuociono le patate o il cavolfiore? Ora conosci le risposte sui diversi metodi di preparazione, in modo da poter gustare verdure cucinate perfettamente con tutta la famiglia ogni giorno!

*Testato su broccoli, peperoni e taccole preserva il 90% di vitamina C.