Adesso sai che puoi usare gli scarti di verdure, ma sai in che modo? Quante volte ti sarai chiesto “patate lesse avanzate, come utilizzarle?” Non preoccuparti, siamo qui per questo. In questa guida, ti forniamo alcune idee per usare i gambi e le foglie dei broccoli, ricette e altro. Di seguito trovi 5 idee per usare le verdure avanzate:



Prepara del brodo o dei dadi da brodo fatti in casa. Usa la buccia delle patate, delle carote, le cime di sedano e altri scarti. Coltiva le tue piantine. Conserva i semi, i noccioli e le talee delle tue verdure. Crea delle tinte naturali per tessuti. Usa le estremità delle barbabietole, del cavolo rosso o viola o altre verdure dai colori accesi. Tieni le formiche alla larga. La buccia del cetriolo è un repellente naturale per formiche.