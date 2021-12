Segui i passaggi da 1 a 5 appena mostrati Dividi l’impasto in tre porzioni uguali e spolveralo con della farina prima di passarlo dentro la macchina. Aggiungi altra farina, piega l’impasto e ripassalo nella macchina. Continua con questo passaggio finché ciascuna sfoglia non diventa liscia, della stessa dimensione e non risulta più appiccicosa. Regola le impostazioni della macchina per la pasta. Ripeti i due passaggi precedenti finché l’impasto non diventa una lunga striscia dello spessore desiderato. Taglia la striscia di pasta in sfoglie per lasagne basandoti sulla misura della tua teglia. Poggia la pasta per lasagne appena preparata su un panno o su una tovaglia infarinata e lascia asciugare per 30 minuti.



Seguendo la nostra ricetta della sfoglia per lasagne avrai tutto ciò che ti serve per preparare delle deliziose lasagne fatte in casa, siano esse alla bolognese o vegetariane. Ed è davvero così semplice preparare la lasagna fresca! Affidati alla nostra guida e riuscirai a preparare delle lasagne con pasta fresca che stupiranno i tuoi familiari e i tuoi ospiti.