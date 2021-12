Per realizzare la pasta fresca colorata bisogna iniziare dall’impasto, a cui poi si aggiunge il colore. La pasta fresca richiede solo quattro semplici ingredienti:



Uova

Farina

Acqua

Sale





Realizzare l’impasto per la pasta fresca non è difficile, ma per fare la pasta colorata fatta in casa è necessario un pizzico di creatività. Per creare una pasta colorata perfetta, inserisci gli ingredienti di base come le verdure, le uova e il sale in un frullatore prima di aggiungere la farina e l’acqua per fare l’impasto. Oppure utilizza una macchina per la pasta, per preparare il tuo impasto fresco in soli 10 minuti.

Probabilmente, ti starai chiedendo quali ingredienti ti servono per ottenere un particolare colore. Continua nella lettura per scoprire come realizzare la pasta colorata usando coloranti naturali.