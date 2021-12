Se sei intollerante al glutine, una proteina presente nel grano, nella segale e nell'orzo o se preferisci dei prodotti gluten-free, non c'è bisogno di limitare il consumo di pasta. Grazie alla farina senza glutine potrai gustare la pasta senza glutine fatta in casa. Ecco come fare la pasta senza glutine in casa in modo facile e veloce.