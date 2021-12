I noodles freschi e fatti in casa hanno un sapore molto migliore di quelli già confezionati e, grazie alle impastatrici, non richiedono molto lavoro. Se hai abbastanza tempo a disposizione, segui la nostra semplice guida su come fare i noodles a mano.

Per preparare 125 g di noodles, ecco di cosa hai bisogno:



255 gr di farina di pane



Un pizzico di sale



85 ml di acqua



Questi noodles freschi hanno un sapore così buono che potrai gustarli come un piatto unico e la porzione è perfetta per una o due persone. In alternativa, puoi goderti questa ricetta di noodles come delizioso contorno per tre o quattro persone.

Apri il coperchio della macchina per la pasta e aggiungi la farina e il sale prima di versare lentamente l'acqua. Se stai preparando i noodles a mano, puoi sentire se la consistenza è troppo umida o troppo secca.

Dopo aver impastato e aver lasciato riposare la pasta, stendila sottilissima e tagliala a strisce.



Con la macchina Pasta Maker di Philips, chiudi il coperchio e accendi la macchina, prima di selezionare il Programma 1 e aggiungere l'acqua nell'apertura del coperchio. I noodles saranno pronti in circa tre minuti. Lasciali estrudere dalla macchina prima di tagliarli della lunghezza che preferisci! Mettili in pentola e in soli 10 minuti potrai gustare dei noodles fatti in casa.