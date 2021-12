Usare un'impastatrice è un modo infallibile per ottenere ogni volta sfoglie sottili e uniformi. Segui questi semplici passaggi:



Aggiungi la farina alla macchina. Nella maggior parte delle macchine, di solito, si aggiungono prima gli ingredienti solidi e poi quelli liquidi, ma controlla il manuale d’uso per sicurezza.

Chiudi il coperchio e seleziona il programma corretto. Verifica il programma corretto per il modello che stai utilizzando, adatto al formato di pasta che vuoi ottenere.

Versa lentamente gli ingredienti liquidi nel composto solido. Non ti resta che osservare la tua macchina mentre lavora.



Pasta Maker di Philips lavora per te, preparando una pasta perfetta in soli 10 minuti. Per fare i tuoi ravioli fatti in casa in modo ancora più facile, usa l'accessorio per le sfoglie per lasagne. Inoltre è dotata di una trafila per tagliare l’impasto a forma di ravioli.