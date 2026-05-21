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Kit di accessori per Airfryer XXL Kit per la colazione

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Kit di accessori per Airfryer XXLKit per la colazione

HD9955/00

Kit di accessori per Airfryer XXL Kit per la colazione

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Con questo speciale kit per la colazione di Philips Airfryer è possibile preparare una colazione completa per tutta la famiglia in una sola volta. Imparate a preparare una colazione sana con uova in camicia, pane tostato, salsicce e verdure

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  • 21 May 2026

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