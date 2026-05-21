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Kit di accessori per Airfryer XXL Kit per la colazione
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Con questo speciale kit per la colazione di Philips Airfryer è possibile preparare una colazione completa per tutta la famiglia in una sola volta. Imparate a preparare una colazione sana con uova in camicia, pane tostato, salsicce e verdure
Tutti (10)
Come utilizzare le preimpostazioni in Philips Airfryer?
Quale teglia da forno si può usare in Philips Airfryer?
Dove si trovano il numero di modello e il numero di serie su Philips Airfryer?
Quali patatine surgelate posso cuocere con Philips Airfryer?
Devo preriscaldare Philips Airfryer?
L'app HomeID Philips si è chiusa o si è bloccata
Philips Airfryer non è presente nell'elenco dei dispositivi dell'app HomeID
Il rivestimento del recipiente o del cestello si stacca
Philips Airfryer non funziona o non si accende
Da Philips Airfryer fuoriesce del fumo bianco
Le patatine fatte in casa con Philips Airfryer non riescono come previsto
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