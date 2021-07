Nel recipiente o nel cestello di Philips Airfryer possono apparire alcune screpolature dovute al contatto/sfregamento del rivestimento (ad esempio, durante la pulizia con strumenti troppo aggressivi e/o quando si inserisce il cestello). Non si tratta di un effetto dannoso in alcun modo, dal momento che tutti i materiali utilizzati in Philips Airfryer sono idonei al contatto con gli alimenti.

Nota: Evitare di pulire la friggitrice ad aria con strumenti di pulizia abrasivi (ad esempio paglietta metallica o spazzole dure) e inserire il cestello con delicatezza.