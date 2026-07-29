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Philips Airfryer non funziona o non si accende

Se Philips Airfryer non si accende oppure si accende ma non funziona o non si riscalda, leggere il nostro articolo riportato di seguito per scoprire le possibili cause e soluzioni.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: NA565/02 , HD9953/00R1 , HD9240/90R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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