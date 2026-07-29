Philips Airfryer non funziona o non si accende

Il cassetto non è completamente chiuso

Alcuni modelli di Airfryer dispongono della funzione di rilevamento del recipiente. Questa funzione spegne la resistenza e la ventola quando si rimuove il recipiente dell'Airfryer.

Assicurarsi di aver inserito il recipiente nell'Airfryer e che il cassetto sia completamente chiuso. In caso contrario, l'Airfryer non si accende.

Il meccanismo di rilevamento del recipiente potrebbe essere rotto

Rimuovere il recipiente dall'Airfryer e verificare che non vi siano incrinature/danni sulle parti in plastica, principalmente sui bordi del recipiente (vedere l'immagine di seguito). In caso di danni o incrinature, contattare Philips per ulteriore assistenza.



In modo specifico per i modelli HD9880/HD9875/HD9876, rimuovere il recipiente dell'Airfryer dal cassetto e capovolgerlo. Il modulo di rilevamento del recipiente è installato sul lato destro accanto alla rientranza del supporto dell'impugnatura del cestello (vedere l'immagine di seguito).



Su un lato, si noterà un piccolo rivestimento di plastica (vedere l'immagine di seguito). In caso di sua assenza, il rilevamento del recipiente non funzionerà. In tal caso, contattare Philips visitando www.philips.com/contact per ricevere assistenza.

La temperatura selezionata è troppo bassa

Se Airfryer viene impostato su una temperatura di 40 °C o inferiore, si potrebbe avere l'impressione che l'apparecchio non si scaldi (soprattutto se la temperatura nell'ambiente circostante è simile a quella impostata).



Verificare la temperatura impostata e aumentarla in caso di necessità.

Non è stato impostato alcun timer o il tempo di cottura è troppo breve (Airfryer analogico)

Impostare il timer analogico sul tempo di cottura desiderato (vedere il video riportato di seguito). Se il tempo di cottura desiderato è inferiore a 10 minuti, impostare il timer su circa 15 minuti, quindi riportarlo al tempo di cottura più breve desiderato.