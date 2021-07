Verdure: Tutte le verdure che possono essere cotte alla griglia, come zucchine, pannocchie o peperoni, possono essere preparate in Airfryer.

Cibi surgelati: Gli alimenti congelati possono essere preparati in Philips Airfryer così come sono. Non è necessario scongelare gli ingredienti surgelati prima di prepararli nell'apparecchio. Gli ingredienti surgelati richiedono un tempo di preparazione un po' più lungo, ma ciò non influisce sul risultato finale. Il termostato consente di scegliere la migliore impostazione per ogni alimento.