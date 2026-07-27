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Fuori produzione

Performer ActiveAspirapolvere con sacco

FC8660/91

1 premio

Prestazioni complete
Il nuovo Philips PerformerActive offre una pulizia migliorata grazie alla tecnologia AirflowMax e alla spazzola TriActive+.
Vedi tutti i vantaggi

Minore consumo energetico

Prestazioni complete

  • Tecnologia AirflowMax

  • Spazzola TriActive+

  • Filtro lavabile EPA10

Rivoluzionaria tecnologia AirflowMax per un'aspirazione ottimale

Rivoluzionaria tecnologia AirflowMax per un'aspirazione ottimale

La tecnologia AirflowMax ottimizza il flusso di aria, consentendo al sacchetto per la polvere di aprirsi uniformemente per un'elevata potenza di aspirazione, anche quando il sacco è pieno!

Nuova spazzola 3-in-1 TriActive+ per polvere grande e fine

Nuova spazzola 3-in-1 TriActive+ per polvere grande e fine

La spazzola TriActive+ applica 3 azioni di pulizia in una volta sola: 1) Apre delicatamente il tappeto grazie alla piastra dal design speciale per rimuovere la polvere in profondità. 2) Aspira le particelle più grandi grazie all'apertura più ampia davanti. 3) Aspira la polvere e la sporcizia in profondità lungo mobili e pareti con le due spazzole laterali.

Capacità di 4 l per pulire più a lungo

Capacità di 4 l per pulire più a lungo

Il vano raccoglipolvere dal design speciale da 4 l consente un uso ottimale del sacchetto della polvere per pulire più a lungo.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

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