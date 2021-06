Nuova spazzola 3-in-1 TriActive+ per polvere grande e fine

La spazzola TriActive+ applica 3 azioni di pulizia in una volta sola: 1) Apre delicatamente il tappeto grazie alla piastra dal design speciale per rimuovere la polvere in profondità. 2) Aspira le particelle più grandi grazie all'apertura più ampia davanti. 3) Aspira la polvere e la sporcizia in profondità lungo mobili e pareti con le due spazzole laterali.