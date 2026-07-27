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Fuori produzione
FC8660/91
Tecnologia AirflowMax
Spazzola TriActive+
Filtro lavabile EPA10
La tecnologia AirflowMax ottimizza il flusso di aria, consentendo al sacchetto per la polvere di aprirsi uniformemente per un'elevata potenza di aspirazione, anche quando il sacco è pieno!
La spazzola TriActive+ applica 3 azioni di pulizia in una volta sola: 1) Apre delicatamente il tappeto grazie alla piastra dal design speciale per rimuovere la polvere in profondità. 2) Aspira le particelle più grandi grazie all'apertura più ampia davanti. 3) Aspira la polvere e la sporcizia in profondità lungo mobili e pareti con le due spazzole laterali.
Il vano raccoglipolvere dal design speciale da 4 l consente un uso ottimale del sacchetto della polvere per pulire più a lungo.
Riconoscimenti
Recensioni