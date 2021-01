Spazzola Reach & Clean per pulire anche gli spazi più stretti

Il design innovativo della spazzola Reach & Clean consente di raggiungere senza fatica anche gli angoli più difficili. Grazie alla possibilità di posizionare in verticale la spazzola si ottiene il 40% in più di potenza di aspirazione in punta. Inoltre, è possibile regolare la fuoriuscita delle setole per adattare la spazzola rapidamente e con facilità a superfici dure e tappeti.