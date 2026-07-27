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  • Prestazioni complete. Facile da usare
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Fuori produzione

Performer CompactAspirapolvere con sacco

FC8373/09

2 Riconoscimenti

Prestazioni complete. Facile da usare
Il nuovo aspirapolvere Philips Performer Compact offre prestazioni di pulizia eccellenti con il minimo sforzo. La tecnologia AirflowMax garantisce una potenza di aspirazione più forte e più a lungo. La spazzola TriActive rimuove la polvere in modo perfetto su tutti i pavimenti.
Vedi tutti i vantaggi

Compatto e potente grazie alla tecnologia AirflowMax

Prestazioni complete. Facile da usare

  • Cattura il 99,9% della polvere

  • 900 W

  • Filtro Allergy

Rivoluzionaria tecnologia AirflowMax per una potenza di aspirazione straordinaria

Rivoluzionaria tecnologia AirflowMax per una potenza di aspirazione straordinaria

L'esclusiva tecnologia AirflowMax garantisce una potenza di aspirazione duratura* attraverso l'ottimizzazione di tre elementi: 1) Profilo esclusivo delle zigrinature all'interno del vano polvere per ottimizzare il flusso d'aria intorno al sacchetto per la polvere e usare l'intera superficie del sacchetto. 2) Vano polvere ad elevata capacità che consente al sacchetto per la polvere di aprirsi uniformemente. 3) La struttura in fibre antincrostazione e di alta qualità del sacchetto per la polvere assorbe gli odori senza ostruire i pori e senza perdite in termini di potenza di aspirazione.

La spazzola TriActive applica 3 azioni di pulizia in una sola passata

La spazzola TriActive applica 3 azioni di pulizia in una sola passata

La spazzola TriActive applica 3 azioni di pulizia in una volta sola: 1) Apre delicatamente il tappeto grazie alla piastra dal design speciale per rimuovere la polvere in profondità. 2) Aspira le particelle più grandi grazie all'apertura più ampia davanti. 3) Aspira la polvere e la sporcizia in profondità lungo mobili e pareti con i suoi canali di aspirazione di destra e sinistra.

Accessori integrati per la massima praticità

Accessori integrati per la massima praticità

L'aspirapolvere dispone di accessori integrati, così da non doverli trasportare durante la pulizia. La bocchetta a lancia si trova nel carrello, sempre pronta all'uso.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Riconoscimenti

  • Award image VRS_AWARD-612378
  • Award image VRS_AWARD-961262

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Esclusioni di responsabilità

  1. Cattura il 99,9% della polvere su pavimenti duri con fessure (IEC62885-2).