Rivoluzionaria tecnologia AirflowMax per una potenza di aspirazione straordinaria

L'esclusiva tecnologia AirflowMax garantisce una potenza di aspirazione duratura* attraverso l'ottimizzazione di tre elementi: 1) Profilo esclusivo delle zigrinature all'interno del vano polvere per ottimizzare il flusso d'aria intorno al sacchetto per la polvere e usare l'intera superficie del sacchetto. 2) Vano polvere ad elevata capacità che consente al sacchetto per la polvere di aprirsi uniformemente. 3) La struttura in fibre antincrostazione e di alta qualità del sacchetto per la polvere assorbe gli odori senza ostruire i pori e senza perdite in termini di potenza di aspirazione.