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Fuori produzione
FC8373/09
Cattura il 99,9% della polvere
900 W
Filtro Allergy
L'esclusiva tecnologia AirflowMax garantisce una potenza di aspirazione duratura* attraverso l'ottimizzazione di tre elementi: 1) Profilo esclusivo delle zigrinature all'interno del vano polvere per ottimizzare il flusso d'aria intorno al sacchetto per la polvere e usare l'intera superficie del sacchetto. 2) Vano polvere ad elevata capacità che consente al sacchetto per la polvere di aprirsi uniformemente. 3) La struttura in fibre antincrostazione e di alta qualità del sacchetto per la polvere assorbe gli odori senza ostruire i pori e senza perdite in termini di potenza di aspirazione.
La spazzola TriActive applica 3 azioni di pulizia in una volta sola: 1) Apre delicatamente il tappeto grazie alla piastra dal design speciale per rimuovere la polvere in profondità. 2) Aspira le particelle più grandi grazie all'apertura più ampia davanti. 3) Aspira la polvere e la sporcizia in profondità lungo mobili e pareti con i suoi canali di aspirazione di destra e sinistra.
L'aspirapolvere dispone di accessori integrati, così da non doverli trasportare durante la pulizia. La bocchetta a lancia si trova nel carrello, sempre pronta all'uso.
Riconoscimenti
Recensioni
Cattura il 99,9% della polvere su pavimenti duri con fessure (IEC62885-2).